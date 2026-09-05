Κρήτη: Εκπαιδευτικός δεν έβρισκε στέγη και έμενε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της

Snapshot Μία εκπαιδευτικός με το 4χρονο παιδί της αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή στον Αποκόρωνα Κρήτης λόγω αδυναμίας εύρεσης κατοικίας μετά τον διορισμό της σε σχολείο της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου προσέφερε προσωρινή στέγαση στο Παρθεναγωγείο Βάμου, δημοτικό χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τέτοιων αναγκών, και η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση.

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι η στεγαστική κρίση πλήττει ευρύτερα εργαζόμενους και νέες οικογένειες στην περιοχή λόγω αύξησης ενοικίων και περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών.

Σχεδιάζονται λύσεις με αξιοποίηση δημοτικών χώρων και συνεργασίες με ιδιώτες και φορείς, ενώ το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να διαθέσουν κλειστά σπίτια ή χώρους για τη στήριξη εκπαιδευτικών και οικογενειών που εργάζονται στον Αποκόρωνα. Snapshot powered by AI

Σε σκηνή κατέληξε να μένει μία εκπαιδευτικός, μαζί με την 4χρονη κόρη της, η οποία μετέβη στον Αποκόρωνα στην Κρήτη, καθώς διορίστηκε σε σχολείο της περιοχής και δεν μπορούσε να βρει σπίτι.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, ο οποίος επικοινώνησε με την εκπαιδευτικό και της πρότεινε λύση προσωρινής στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, δημοτικό χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη τέτοιων αναγκών. Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί άμεσα στον χώρο.

Παράλληλα, ο Δήμος Αποκορώνου αναγνωρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αύξηση των ενοικίων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών στις τουριστικές περιοχές δημιουργούν πλέον σημαντικά προβλήματα σε εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και νέες οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος προαναγγέλλει την επεξεργασία δύο συγκεκριμένων λύσεων για τη στέγαση, με αξιοποίηση δημοτικών χώρων αλλά και αναζήτηση συνεργασιών με ιδιώτες και φορείς της περιοχής. Το θέμα, όπως αναφέρει, θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανάρτηση του δημάρχου

«ΜΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ.

Χθες πληροφορήθηκα μια είδηση που με συγκλόνισε,μια εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου μας, ήρθε στον Αποκόρωνα για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και βρέθηκε να μένει σε σκηνή μαζί με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι της, επειδή δεν μπορούσε να βρει προσιτή κατοικία.

Βρήκα αμέσως το τηλέφωνό της, επικοινώνησα μαζί της και της προσφέραμε λύση στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που μπορεί σήμερα να ανοίξει την πόρτα του σε έναν άνθρωπο που ήρθε στον τόπο μας για να προσφέρει.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί εκεί άμεσα.

Για εμάς αυτό δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας,είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Γιατί πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί;με τις στοιχειώδες συνθήκες.

Πώς περιμένουμε από έναν άνθρωπο να διδάξει τα παιδιά μας με ηρεμία, όταν το δικό του παιδί κοιμάται σε μια σκηνή και πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον των παιδιών μας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη;

Ο Αποκόρωνας είναι ένας πανέμορφος και τουριστικός τόπος,ομως αυτή η ανάπτυξη έχει και μια δύσκολη πλευρά,τα σπίτια λιγοστεύουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν και οι μισθοί των εκπαιδευτικών δεν ακολουθούν το κόστος ζωής.

Το πρόβλημα το γνωρίζουμε όλοι και δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς,αφορά εργαζόμενους, νέες οικογένειες, νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας.

Η στεγαστική κρίση, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, γίνεται πλέον ζήτημα κοινωνικής συνοχής και όταν ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να βρει σπίτι, το πρόβλημα δεν σταματά στην πόρτα του σπιτιού του μπαίνει μέσα στην τάξη ακουμπά τα παιδιά μας,γι’ αυτό και δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιον άλλον να λύσει το πρόβλημα.

Όπως στον Αποκόρωνα δεν μείναμε θεατές απέναντι στην υπογεννητικότητα και βγήκαμε μπροστά με το επίδομα νεογέννητων — 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 για το δεύτερο και 2.500 για το τρίτο και κάθε επόμενο — έτσι και τώρα θέλουμε να ανοίξουμε έναν καινούργιο δρόμο γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Ξέρουμε, βέβαια, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μας,οι Δήμοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό χρηματοδοτικό κενό. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για αδράνεια, με ό,τι έχουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.γι’ αυτό και το θέμα της στέγασης το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε δύο συγκεκριμένες λύσεις, που δεν περιορίζονται μόνο στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα: δημοτικούς και άλλους χώρους, αλλά και να αναζητήσουμε συνεργασίες με ιδιώτες, φορείς και ανθρώπους του τόπου μας που μπορούν και θέλουν να συμβάλουν.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους που έρχονται στον Αποκόρωνα για να προσφέρουν.

Γιατί ο Αποκόρωνας δεν μπορεί να είναι ένας τόπος όπου έχουμε σχολεία αλλά δεν μπορούμε να στεγάσουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν μέσα σε αυτά.

Και θέλω να κάνω και μια έκκληση στους ανθρώπους του τόπου μας.

Αν υπάρχει ένα σπίτι κλειστό, ένα διαμέρισμα που μπορεί να νοικιαστεί, ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά έναν εκπαιδευτικό ή μια οικογένεια, ας ανοίξει μια πόρτα.

Ζητάμε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον,γιατί τελικά αυτό είναι ο Αποκόρωνας,ένας τόπος που δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο του.

Μια δασκάλα ήρθε εδώ για να διδάξει τα παιδιά μας εμείς οφείλουμε να της πούμε:

«Καλώς ήρθες στον Αποκόρωνα. Εδώ δεν θα είσαι μόνη σου.»

Αυτόν τον Αποκόρωνα θέλουμε,τον Αποκόρωνα της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της πράξης».

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