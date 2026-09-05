Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη φαίνεται να γίνεται περισσότερο δυναμική

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία
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  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά έως τις 10 Σεπτεμβρίου, κυρίως στα ηπειρωτικά.
  • Από τις 8 Σεπτεμβρίου αρχίζει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως πλήρη φθινοπωρινή μεταβολή.
  • Μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη γίνεται πιο δυναμική, αυξάνοντας τις πιθανότητες αστάθειας και βροχών στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
  • Οι πρώτες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Μακεδονία.
  • Το διάστημα 12–15 Σεπτεμβρίου αναμένεται μεταβατικό με χαμηλότερες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές, χωρίς όμως πλήρη φθινοπωρινό σκηνικό.
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Με αρκετά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, καθώς η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται κυρίως μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη φαίνεται να γίνεται περισσότερο δυναμική και αυξάνονται οι πιθανότητες για σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερη αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα συνεχίσει να θυμίζει καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς όμως να φαίνεται νέα σημαντική άνοδος. Σε αρκετές περιοχές οι μέγιστες θα κινηθούν και πάλι στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά θα σημειωθούν υψηλότερες τιμές. Στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες το μελτέμι θα συνεχίσει να κρατά πιο χαμηλά τις θερμοκρασίες.

Από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η εικόνα αρχίζει να αλλάζει ελαφρά. Η μεγάλη ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί και οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή αλλά σταδιακή πτώση. Δεν πρόκειται ακόμη για φθινοπωρινή μεταβολή. Η θερμοκρασία θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, όμως οι πολύ υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών θα περιοριστούν. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινηθούν περίπου στους 31 με 34 βαθμούς, με υψηλότερες τιμές κυρίως στα δυτικά και νότια.

Το διάστημα 9–10 Σεπτεμβρίου φαίνεται να λειτουργεί ως μεταβατική περίοδος. Ο καιρός θα παραμένει γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι θερμοκρασίες θα κινούνται περισσότερο κοντά στα φυσιολογικά ή λίγο πάνω από αυτά για την εποχή επίπεδα. Στη δυτική και νότια Ελλάδα η ζέστη θα παραμένει πιο αισθητή, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο το βόρειο ρεύμα θα κρατά πιο δροσερό το σκηνικό.

Μετά τις 10 Σεπτεμβρίου αλλάζει η κυκλοφορία

Από εκεί και μετά αρχίζει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της πρόγνωσης.

Μετά τις 10 με 11 Σεπτεμβρίου αυξάνονται οι πιθανότητες να υποχωρήσει το σταθερό θερμό μοτίβο και να περάσουμε σε μια περισσότερο κινητική ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη κλειδώσει κάποια οργανωμένη κακοκαιρία.

Υπάρχουν όμως περισσότερες ενδείξεις για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης βροχών και καταιγίδων, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Αν η μεταβολή εξελιχθεί όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, οι πρώτες περιοχές που θα παρουσιάσουν αυξημένη πιθανότητα για φαινόμενα θα είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Μακεδονία.

Στη συνέχεια η αστάθεια μπορεί να επεκταθεί προς τη Θεσσαλία, την υπόλοιπη Μακεδονία και ενδεχομένως τμήματα της κεντρικής Ελλάδας.

Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει αρκετή προγνωστική βεβαιότητα ώστε να μιλήσουμε για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες φαινομένων.

Αβέβαιο το επόμενο διάστημα

Για το διάστημα 12–15 Σεπτεμβρίου η εικόνα γίνεται πιο αβέβαιη.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με το πρώτο δεκαήμερο και μεγαλύτερη πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή νέα παρατεταμένη θερμή έξαρση αντίστοιχη με εκείνη των 6–7 Σεπτεμβρίου.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μπούμε σε καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό.

Η εποχή παραμένει μεταβατική και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εναλλαγές μεταξύ ζεστών διαστημάτων και τοπικής αστάθειας.

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