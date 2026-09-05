Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Η 29χρονη ήταν ένα από τα τρία θύματα του δυστυχήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που σημειώθηκε την 1 Σεπτεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ήταν ένα από τα τρία θύματα του τροχαίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα.
  • Η Μαρία Τσιώλη ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «Πέρασμα», που θα γυριζόταν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά των Αγράφων.
  • Ο Δήμος Αγράφων είχε δεσμευτεί να στηρίξει την παραγωγή της ταινίας και σκοπεύει να βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθεί όπως είχε σχεδιαστεί.
  • Η Μαρία Τσιώλη είχε ήδη διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ με προηγούμενες ταινίες της και συμμετείχε σε σημαντικά κινηματογραφικά προγράμματα και φεστιβάλ.
  • Παρά την απώλειά της, η οικογένεια και οι συνεργάτες της επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ταινία «Πέρασμα» προς τιμήν της.
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Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη είναι ένα από τα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους του κινηματογράφου.

Η νεαρή κινηματογραφίστρια, που είχε ήδη ξεχωρίσει για τη δουλειά της και είχε συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, ετοιμαζόταν το φθινόπωρο να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «Πέρασμα» στα Άγραφα.

Η ταινία επρόκειτο να γυριστεί κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και θα είχε στο επίκεντρό της έναν έφηβο βοσκό, ο οποίος ζει στο χωριό και καλείται να ακολουθήσει τον κύκλο ζωής που φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένος για εκείνον. Στην πορεία, έρχεται αντιμέτωπος με τη μητέρα του, αλλά και με το τίμημα της ανεξαρτησίας.

Η ταινία που θέλουν να ολοκληρώσουν

Παρά τη βαθιά απώλεια, η επιθυμία της μητέρας της Μαρίας Τσιώλη και των συνεργατών της είναι η ταινία να πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως ακριβώς την είχε σχεδιάσει και ονειρευτεί.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τη νεαρή κινηματογραφίστρια και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο για την προετοιμασία της ταινίας.

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Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αγράφων επρόκειτο να στηρίξει την παραγωγή ως χορηγός, ενώ δεσμεύτηκε πως από την πλευρά του θα κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε το «Πέρασμα» να γυριστεί στα χωριά των Αγράφων.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρδαμπίκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους ανθρώπους της 29χρονης.

Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη πως, καθώς αποτελεί επιθυμία της μητέρας και των συνεργατών της, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ταινία να ολοκληρωθεί «όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».

Ποια ήταν η Μαρία Τσιώλη

Η Μαρία Τσιώλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997 και ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τον κινηματογράφο.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Victoria», η οποία απέσπασε το 3ο Βραβείο στο ευρωπαϊκό τμήμα νέων δημιουργών Camera Zizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Το 2024, η σπουδαστική ταινία μικρού μήκους «ΑΣΙΣΤ», που αποτέλεσε ουσιαστικά και τη διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της από τη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, συμμετείχε στο τμήμα «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας -Νύχτες Πρεμιέρας.

Την ίδια χρονιά, η ταινία της συμμετείχε μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο και στο New Directors/New Films Festival, ενώ η ίδια συμμετείχε στο Directors Summit του 18ου Generation of Sarajevo Talents στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο, καθώς και στο Berlinale Talents του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η πορεία που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της διακόπηκε πρόωρα, όμως οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της θέλουν τώρα να δώσουν ζωή στο τελευταίο κινηματογραφικό της όνειρο, μεταφέροντας το «Πέρασμα» στα Άγραφα.

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