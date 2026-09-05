Σητεία: Η αδερφή της νύφης πήρε το μικρόφωνο και συγκίνησε με κρητικές μαντινάδες

Ένας ξεχωριστός γάμος στη Σητεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με τις κρητικές παραδόσεις να πρωταγωνιστούν στη μεγάλη βραδιά.

Την παράσταση έκλεψε η αδερφή της νύφης, η οποία πήρε το μικρόφωνο μπροστά από την ορχήστρα και θέλησε να αφιερώσει στο νεόνυμφο ζευγάρι παραδοσιακές κρητικές μαντινάδες.

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