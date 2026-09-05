Σητεία: Η αδερφή της νύφης πήρε το μικρόφωνο και συγκίνησε με κρητικές μαντινάδες
Την παράσταση έκλεψε η αδερφή της νύφης
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Ένας ξεχωριστός γάμος στη Σητεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με τις κρητικές παραδόσεις να πρωταγωνιστούν στη μεγάλη βραδιά.
Την παράσταση έκλεψε η αδερφή της νύφης, η οποία πήρε το μικρόφωνο μπροστά από την ορχήστρα και θέλησε να αφιερώσει στο νεόνυμφο ζευγάρι παραδοσιακές κρητικές μαντινάδες.
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