Super League Βαθμολογία: Στους 7 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακός, πριν το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Δύο αναμετρήσεις… άνοιξαν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Super League. Ο Ολυμπιακός «πέταξε» δύο βαθμούς στο Βόλο με το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, μετά το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Την γκέλα των «ερυθρόλευκων» εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, η οποία έκανε… περίπατο κόντρα στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 5-0. Έτσι, η Ένωση και οι Πειραιώτες είναι πλέον μαζί στους 7 βαθμούς. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 6 και ο Βόλος ανέβηκε στους 2.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια της Κυριακής, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς που είναι στους 6 βαθμούς, σε περίπτωση νίκης μπορούν να ανέβουν στην πρώτη θέση. Το «τριφύλλι» από την άλλη, είναι στους 3 με ματς λιγότερο.

Στην κορυφή μπορεί να ανέβει και ο Παναιτωλικός, ο οποίος δοκιμάζεται για πρώτη φορά εκτός έδρας, δίνοντας αγώνα στη Λιβαδειά.

SUPER LEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 5/9

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

AEK – Άρης 5-0

Κυριακή 6/9

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα Novasports 2

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 8

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ

Δευτέρα 7/9

18:00 Asteras Aktor – Ηρακλής Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 7 (3)

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 (3)

3. Π.Α.Ο.Κ. 6

4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6

5. ΑΡΗΣ 6 (3)

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 (1)

7. Ο.Φ.Η. 3

8. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 2 (3)

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 (1)

10. ΗΡΑΚΛΗΣ 1

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0

13. ASTERAS AKTOR 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0