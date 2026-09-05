Ο Μητσοτάκης απάντησε με... Μητροπάνο στον Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω!»

Με έναν απρόσμενο και ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα, από το βήμα της 90ής ΔΕΘ

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Ο Μητσοτάκης απάντησε με... Μητροπάνο στον Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω!»
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις στη 90ή ΔΕΘ.
  • Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε στίχο από το τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια» για να σχολιάσει τον Τσίπρα.
  • Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αποτυχημένα προγράμματα και έργα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό.
  • Ο στίχος που παράθεσε ο Μητσοτάκης ήταν: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω!» ως κριτική στον Τσίπρα.
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Για ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην 90ή ΔΕθ.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πιο καυστικός για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνοδεύοντας την κριτική του με έναν στίχο από το τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια», που έχουν ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελλίδου.

Η αναφορά του πρωθυπουργού για τον Αλέξη Τσίπρα

«Μου θυμίζουν τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το Μετρό του, που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου τα λέει όλα: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω!»

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