Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Snapshot Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους.

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές όπως επιδόματα μητρότητας και έξοδα κηδείας, καθώς και εφάπαξ και επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 28.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 2.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Στις 3 Σεπτεμβρίου προβλέπεται καταβολή 8.500.000 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις. Snapshot powered by AI

Από σήμερα, 31 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένες οι πληρωμές 116.143 δικαιούχων από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

31 Αυγούστου: 2..556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.

3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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