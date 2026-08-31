Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Ποιοι πάνε «ταμειο» σήμερα

Newsroom

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές όπως επιδόματα μητρότητας και έξοδα κηδείας, καθώς και εφάπαξ και επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 28.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 2.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου προβλέπεται καταβολή 8.500.000 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις.
Snapshot powered by AI

Από σήμερα, 31 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένες οι πληρωμές 116.143 δικαιούχων από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

  • 31 Αυγούστου: 2..556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
  • 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5+2 «κλειδιά» που μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξη έως και 338 ευρώ

09:12LIFESTYLE

«Θα με θυμούνται;»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Τζίμι Χέντριξ λίγο πριν τον θάνατό του

09:05WHAT THE FACT

Έχτισαν σπίτι το 1776 και κατεδαφίστηκε 200 χρόνια μετά: Τώρα είναι το στολίδι της πόλης

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άγριο επεισόδιο με τραυματίες αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις και ένας καταζητούμενος

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ του Ιράν

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

08:41LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο «Κοινωνία Ώρα Mega» ως σούπερ ήρωες

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον Ανακριτή ο 49χρονος καθηγητής - Βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία πρώην μαθήτριας

08:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Δεν ήθελα να το αποχωριστώ» είπε η 28χρονη Γερμανίδα για το κατεψυγμένο βρέφος -Έγκυος η κόρη της, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν δικό της και το νεκρό μωρό

08:30ΚΟΣΜΟΣ

O Kαναδάς απάντησε στον Τραμπ με μία γιγαντιαία πινακίδα: «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για Πάντα» - Το Google Maps ψήφισε «Λίμνη Αμερική»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 13χρονη στην Ινδία: Απήχθη και έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο ανήλικους και έναν 18χρονο

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής κατήγγειλε ένας 46χρονος, τον πυροβόλησαν στον ώμο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Ρόδου - Επιβαίνουν τρία άτομα

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 3 «καμπανάκια» της πραγματικής οικονομίας: Τι ζητούν Έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες ενόψει ΔΕΘ

08:10LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα

08:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στη Super League για το «τριφύλλι» με δύσκολη αποστολή

07:59WHAT THE FACT

Αυτό το μαθηματικό πρόβλημα δεκαετιών λύθηκε από Κινέζο γιατρό με τη βοήθεια του ChatGPT

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά «διαβολοβδομάδα» πολιτικών εξελίξεων - Ανεπίσημη αυλαία προεκλογικής περιόδου την Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα

08:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Δεν ήθελα να το αποχωριστώ» είπε η 28χρονη Γερμανίδα για το κατεψυγμένο βρέφος -Έγκυος η κόρη της, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν δικό της και το νεκρό μωρό

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ICON «κλειδώνει» ζέστη και για αυτή την εβδομάδα - Η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου - Ο ένας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Διευθυντής εκκένωσε σχολείο μέσα σε λεπτά και έσωσε 900 παιδιά - «Νιώθω περήφανος»

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

08:41LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο «Κοινωνία Ώρα Mega» ως σούπερ ήρωες

06:50WHAT THE FACT

Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον Ανακριτή ο 49χρονος καθηγητής - Βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία πρώην μαθήτριας

05:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η παραλία της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Τουρκία: «Ξεριζώσαμε τον καρκίνο" του Ιράν, όμως υπάρχουν "μεταστάσεις"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ