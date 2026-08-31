Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
Ποιοι πάνε «ταμειο» σήμερα
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- Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές όπως επιδόματα μητρότητας και έξοδα κηδείας, καθώς και εφάπαξ και επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 28.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 2.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- Στις 3 Σεπτεμβρίου προβλέπεται καταβολή 8.500.000 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις.
Από σήμερα, 31 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένες οι πληρωμές 116.143 δικαιούχων από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με το συνολικό ποσό των 88.816.664,80 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν τα εξής ποσά:
- 31 Αυγούστου: 2..556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
- 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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