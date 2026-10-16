AKTOR: Το στοίχημα των 3 δισ. ευρώ σε υποδομές και ενέργεια και ο στόχος των 15,30 ευρώ

Snapshot Η Euroxx Securities θέτει τιμή-στόχο 15,30 ευρώ για τη μετοχή της AKTOR, με περιθώριο ανόδου 62% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το EBITDA της AKTOR αναμένεται να αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 24%, ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ο Όμιλος προγραμματίζει επενδύσεις ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2031, με έμφαση σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και ενέργεια.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και το LNG θεωρούνται βασικοί παράγοντες ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Στόχος είναι η δημιουργία διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου με πολλαπλές πηγές εσόδων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία. Snapshot powered by AI

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τον Όμιλο AKTOR διαβλέπει η Euroxx Securities, θέτοντας τον πήχη της τιμής-στόχου στα 15,30 ευρώ ανά μετοχή. Η εκτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 62% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η νέα αποτίμηση συνδέεται με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τον μετασχηματισμό του Ομίλου, ο οποίος σταδιακά διαμορφώνει ένα πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με πολλαπλές πηγές εσόδων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, το EBITDA της AKTOR εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 24%, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ έως το 2030. Το μέγεθος αυτό θα είναι περίπου τριπλάσιο σε σχέση με το εκτιμώμενο επίπεδο του 2026.

Καθοριστική για την επίτευξη των στόχων θεωρείται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2026-2031. Οι επενδύσεις εστιάζουν κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η Euroxx διακρίνει πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης μέσα από εξαγορές και νέες επενδυτικές κινήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρύνουν περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομίλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, καθώς και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Πρόκειται για δραστηριότητες που, σύμφωνα με την ανάλυση, μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετους μοχλούς ανάπτυξης και να ενισχύσουν την κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου μοντέλου υποδομών και ενέργειας, με περισσότερες πηγές εσόδων και αυξημένη δυνατότητα παραγωγής κερδών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

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