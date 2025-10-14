Κατερίνα Καινούργιου: Xαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με κοιλίτσα εμφανώς... φουσκωμένη

Η Κατερίνα Καινούργιου εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας σε μια χαλαρή βόλτα και ψώνια, μακριά από τα φώτα των τηλεοπτικών πλατό. Η γνωστή παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» εμφανίστηκε με casual και κομψό ντύσιμο, αποπνέοντας άνεση και καλή διάθεση.

Όπως σημειώνει το gossip-tv.gr η Κατερίνα Καινούργιου ζει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, γεμάτη επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Alpha έχει επιστρέψει με ενέργεια και φρεσκάδα στην εκπομπή της "Super Κατερίνα", ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Πάνος Κουτσουμπής, με τον οποίο απολαμβάνει όμορφες στιγμές.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας για ψώνια και είχε μια ζεστή συνάντηση με τον φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Στην εμφάνισή της επέλεξε άνεση και στιλ, φορώντας ένα φαρδύ γαλάζιο πουκάμισο συνδυασμένο με μαύρο παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μαύρα flat μποτάκια. Πλέον αποφεύγει τα ψηλοτάκουνα και τα στενά ρούχα, προσαρμόζοντας τις εμφανίσεις της σε πιο άνετες επιλογές, που την αναδεικνύουν χωρίς κόπο.

Η ίδια μάλιστα μέσα από την εκπομπής της κάνει σχόλια σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της. «Νομίζω πως αυτό το μαλλί και αυτό το κραγιόν με κάνει λίγο μπουλούκα», είπε ενώ άλλη φορά έχει σημειώσει πως: «Είπα έτσι να καλύψω λίγο την ρίζα οπότε μου έκανε ο Μήτσος λίγες αφέλειες, ωραίο δεν είναι; Είναι το ανδρόγυνο στυλ, ωραίο δεν είναι; Είναι πολύ της μόδας αυτό με τις γραβάτες».

