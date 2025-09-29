Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εξακολουθούν να απολαμβάνουν τον έρωτά τους και δεν πτοούνται από τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να περνούν κρίση στη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, χθες Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου γράφτηκαν άρθρα τα οποία ανέφεραν πως η παρουσιάστρια του Alpha έκανε unfollow τον σύντροφό της από τα social media.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει με το ζευγάρι να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους, ετοιμάζοντας τον γάμο τους σε λίγους μήνες.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής ο επιχειρηματίας μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου.

