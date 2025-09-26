Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα πάρα πολύ καιρό να συγκλονιστώ έτσι, να με πιάσει σφίξιμο στο στομάχι»

Στη νέα σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, κάνοντας τα σχόλιά της μετά την προβολή της πρεμιέρας.

«Θα σας μιλήσω πολύ ανθρώπινα. Είχα πάρα πολύ καιρό να συγκλονιστώ έτσι, να με πιάσει σφίξιμο στο στομάχι. Να κλάψω. Το είδα μέχρι το τέλος και θα συνεχίσω να το βλέπω. Ένα φαινόμενο που δυστυχώς συμβαίνει και θα πρέπει όλοι να αφυπνιστούμε γύρω από αυτό», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Καθήλωσε τους τηλεθεατές η πρεμιέρα του σίριαλ, όχι μόνο η συγκλονιστική ιστορία, αλλά και οι απίστευτες ερμηνείες», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου στον τηλεοπτικό αέρα του Alpha.

Στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου, ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha τίμησε τη μνήμη της: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου, Ηρούς Καρυοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».