Νέα ειδικά σχολεία και ειδικότητες για μαθητές με αναπηρία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

Στην ενίσχυση της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την προσθήκη δύο νέων τομέων και έξι ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Μεταξύ των νέων σχολείων περιλαμβάνονται ειδικά δημοτικά, νηπιαγωγεία και ΕΝΕΕΓΥΛ σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι νέοι τομείς αφορούν τη «Γεωπονία, Τρόφιμα και Περιβάλλον». Οι νέες ειδικότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής», «Υπάλληλο Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού», «Τεχνικό Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» και «Τεχνικό Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου».

Τα ειδικά σχολεία στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό –εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό– ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών.

Παράλληλα, ιδρύονται 3.448 Τμήματα Ένταξης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια. Επιπλέον, σχεδιάζεται η μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων με ηλεκτρικά σχολικά λεωφορεία, στο πλαίσιο της βελτίωσης των συνθηκών φοίτησης και προσβασιμότητας.

« Επιβεβαιώνουμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας για ένα σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς «χαμένες διαδρομές» και χωρίς φραγμούς στην πρόσβαση στη γνώση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό. Πριν από λίγες μέρες με νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους, συστήσαμε 1.200 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την παροχή υποστήριξης σε 3.000 σχολεία και επιπλέον 700 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΑΣΥ. Κάνουμε πολλά και ουσιαστικά βήματα για ένα σχολείο που δεν αποκλείει κανέναν και στηρίζει περισσότερο όσους το έχουν ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την επίμονη προσπάθειά μας», σχολίασε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.