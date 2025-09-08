ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ - Δείτε τις 36 ειδικότητες

Νέες ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στις τοπικές αγορές εργασίας προστέθηκαν σε 10 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2025-26.

Συγκεκριμένα, άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εξής τμήματα:

Αγρινίου Κομμωτικής Τέχνης

Αλεξανδρούπολης Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Αισθητικής Τέχνης Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Ηρακλείου Κρήτης Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Καστοριάς Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατερίνης Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Κομοτηνής Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Λακκιάς Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Πάτρας Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Σερρών Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Ωραιοκάστρου Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων Χειριστής Μηχανημάτων Έργου



Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1996-2010) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση ΕΔΩ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση,

φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα,

εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,

λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης, που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια,

δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Εφέτος, θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: