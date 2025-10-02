Κλειστά σχολεία 03/10: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας

Αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει ήδη την Ελλάδα. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για επιπλέον περιοχές.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων στο νησί, με βάση το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το δελτίο προβλέπει επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά τα Δωδεκάνησα.

Στην επίσημη ανακοίνωση του δήμου τονίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια τους.

Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και στη Ζάκυνθο, όπου ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις και την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.