Κλειστά σχολεία 20/10: Πού δεν θα γίνει μάθημα

Η Πύλος ετοιμάζεται να τιμήσει την 198η επέτειο από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου με μια σειρά εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Την ημέρα αυτή, τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στις εορταστικές δράσεις που σηματοδοτούν την ιστορική αυτή ημερομηνία.

Από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Πύλος γιορτάζει με ποικίλες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, η οποία αποτέλεσε ορόσημο για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν πολιτιστικά δρώμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αφιερώματα που αναβιώνουν το ιστορικό γεγονός.

Τη Δευτέρα, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε παρελάσεις για να τιμήσουν τη μνήμη της Ναυμαχίας, ενώ το βράδυ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας στο λιμάνι της Πύλου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος καλεί όλους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, τονίζοντας στο κάλεσμά του: «Ναυαρίνεια2025, η θάλασσα της Πύλου γεμίζει φως και ιστορία. Ζήσε την Αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας!»

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που έλαβε χώρα το1827, αποτέλεσε καθοριστικό γεγονός για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική κυριαρχία. Η επέτειος τιμάται κάθε χρόνο στην Πύλο, όπου η θάλασσα και οι τοπικές κοινωνίες διατηρούν ζωντανή τη μνήμη και τη σημασία της. Οι εκδηλώσεις προσφέρουν μια ευκαιρία για εκπαίδευση και προβληματισμό σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον της χώρας.