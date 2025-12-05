Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σήμερα - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία Byron

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σήμερα - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία Byron έκλεισε τα σχολεία στις περιοχές που βρίσκονται στο έλεός της, ωστόσο τα μαθήματα σήμερα Παρασκευή θα γίνουν με τηλεκπαίδευση όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτική λίστα με όλα τα κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο και Τήλο με αποφάσεις των δημάρχων των περιοχών. Σημειώνεται πως οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η αναστολή αφορά τόσο στα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Ρόδο , όπου σήμερα τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν.

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο

Ο Δήμος Τήλου ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων σήμερα Παρασκευή, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο.

Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας, Νίκου Ζώρζου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών

Κλειστά σχολεία στα Μέγαρα

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.

Η απόφαση αφορά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τα ΚΔΑΠ. Παρακαλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεις χωρίς εμπόδια: Πώς η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία

10:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche μαθαίνει από τη Hyundai και το παραδέχεται

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

10:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

LAMDA LEVENTIS: Δυναμική παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

10:26WHAT THE FACT

Απομακρυνθείτε «τρελές κυρίες» - Γιατί οι γάτες «αγαπούν» τους άνδρες

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat»

10:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή

10:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» τον Τσούτσουρα Ηρακλείου- Ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα

10:06LIFESTYLE

Το χαοτικό ΑΙ διαφημιστικό σποτ του ιταλικού οίκου μοδας Valentino ξεσηκώνει το διαδίκτυο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί αυτοί πέτυχαν: Έξι κράτη από τη σκιά στην κορυφή

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο – Πάνω από 250 mm στη Νέα Πέραμο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

09:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεύτηκε για τέταρτη φορά η «Σαμάνθα» του Sex And The City - Η μυστική τελετή στο Λονδίνο

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά - Στο Αιγαίο μετατοπίστηκε η «ζώνη» καταιγίδων

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ