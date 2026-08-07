UNIC Athens: Το μοναδικό πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών στην καρδιά του The Ellinikon

Newsroom

UNIC Athens: Το μοναδικό πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών στην καρδιά του The Ellinikon
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα, αναμφίβολα αυτή περιλαμβάνει το The Ellinikon. Εκεί, ένα μητροπολιτικό πάρκο, νέες κατοικίες, εμπορικά πάρκα, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις θα αλλάξουν την εικόνα του παράκτιου μετώπου της Αθήνας.

Υπάρχει, όμως, και μια εκπαιδευτική δομή που ήδη συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το οποίο προωθεί την προσέλκυση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, την ανάπτυξη της έρευνας και τη συνεργασία με επιχειρήσεις, διαμορφώνει ήδη ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα που αλληλεπιδρά με την πόλη.

Σύγχρονες υποδομές για μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοιτητικής ζωής

Το UNIC Athens στεγάζεται από το φθινόπωρο του 2025 σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 12.500 τ.μ., σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon. Οι εγκαταστάσεις του πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πανεπιστημιακών υποδομών και είναι πιστοποιημένες με LEED Gold,ενσωματώνοντας πρακτικές που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η δε ύπαρξη φωτεινών και λειτουργικών χώρων, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η διδασκαλία, η έρευνα και η φοιτητική ζωή συνδέονται αρμονικά με έναν σύγχρονο μεσογειακό τρόπο ζωής.

unicathens.jpg

Το campus περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, δύο αμφιθέατρα και κοινόχρηστους χώρους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Εργαστήρια για φαρμακευτικές σπουδές, ιατρική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα, αίθουσες PBL (Problem-Based Learning) και πρότυπες αίθουσες OSCEs (ObjectiveStructured Clinical Examinations) υποστηρίζουν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι φοιτητές των 9 Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν οι 6 Σχολές του UNIC Athens (Ιατρική, Νομική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Επιστήμη Δεδομένων) διδάσκονται από ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους με σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του πανεπιστημίου θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής και κλάδους με υψηλή διεθνή ζήτηση που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

ellinikon.jpg

Εξέλιξη μαζί με το The Ellinikon

Η ανάπτυξη του campus ακολουθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστημίου. Το UNIC Athensείναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που θα λειτουργήσει εντός του The Ellinikon και η πανεπιστημιούπολη προβλέπεται να επεκταθεί έως το 2028 σε άλλα 150.000 τ.μ. με νέες κτιριακές υποδομές για διδασκαλία και έρευνα, καθώς και φοιτητικές εστίες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της νέας αστικής ανάπτυξης. Οι φοιτητές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε ένα δυναμικό περιβάλλον που ήδη προωθεί τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens συνεργάζεται με το Hellenic Healthcare Group, ενισχύοντας τη σύνδεση της κλινικής εκπαίδευσης και της έρευνας με έναν από τους σημαντικότερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας στην Ελλάδα. Έτσι, οι φοιτητές πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση και μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας στα νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan Hospital,Metropolitan General και Μητέρα, αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και περιβάλλον υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη κλινικών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, το UNIC Athens αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτή με το ΠανεπιστήμιοPurdue, ενός εκ των 10 κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνονται κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα executiveeducation, καθώς και η λειτουργία περιφερειακού γραφείου του αμερικανικού πανεπιστημίου στοcampus του UNIC Athens στο The Ellinikon.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην έρευνα μέσω της πρωτοβουλίας UNIC Evolve, την ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία, αναπτύσσοντας νέα μοντέλα προληπτικής ιατρικής και εξατομικευμένης υποστήριξης της υγείας, στοχεύοντας στη μακροζωία, την ευεξία και τη βιολογική ανθεκτικότητα. Επιπλέον, οι συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενισχύουν τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

unic-athens.jpg

Η δημιουργία ενός σύγχρονου campus για ένα πανεπιστήμιο οφείλει να γίνεται με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών, με την ευρεία έννοια, για τους φοιτητές. Στην περίπτωση του UNIC Athens, οι υποδομές δεν λειτουργούν απλώς ως το «περίβλημα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αποτελούν οργανικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος που εξελίσσεται παράλληλα με το The Ellinikon συνδέοντας την έρευνα και την καινοτομία με τη νέα ταυτότητα της περιοχής.

Δείτε ολόκληρο το Αφιέρωμα για την Εκπαίδευση στο Newsbomb.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32NEWSBOMB

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι προς Κόρινθο – Μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά

17:32LIFESTYLE

Τα εμβληματικά tailored παντελόνια της πριγκίπισσας Νταϊάνα γίνονται το απόλυτο fashion trend

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Έσπασαν το τζάμι του οδηγού – «Μην κάνεις μ@@@», του φώναζαν

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Νέα ανατριχιαστικά βίντεο - Αθόρυβα ιπτάμενα τρίγωνα και «αιωρούμενo» ανθρώπινo σώμα

17:17LIFESTYLE

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά φαινόμενο στην ελεύθερη τηλεόραση – Ποιο κανάλι θα την δείξει;

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ