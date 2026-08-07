UNIC Athens: Το μοναδικό πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών στην καρδιά του The Ellinikon

Όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα, αναμφίβολα αυτή περιλαμβάνει το The Ellinikon. Εκεί, ένα μητροπολιτικό πάρκο, νέες κατοικίες, εμπορικά πάρκα, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις θα αλλάξουν την εικόνα του παράκτιου μετώπου της Αθήνας.

Υπάρχει, όμως, και μια εκπαιδευτική δομή που ήδη συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το οποίο προωθεί την προσέλκυση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, την ανάπτυξη της έρευνας και τη συνεργασία με επιχειρήσεις, διαμορφώνει ήδη ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα που αλληλεπιδρά με την πόλη.

Σύγχρονες υποδομές για μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοιτητικής ζωής

Το UNIC Athens στεγάζεται από το φθινόπωρο του 2025 σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 12.500 τ.μ., σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon. Οι εγκαταστάσεις του πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πανεπιστημιακών υποδομών και είναι πιστοποιημένες με LEED Gold,ενσωματώνοντας πρακτικές που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η δε ύπαρξη φωτεινών και λειτουργικών χώρων, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η διδασκαλία, η έρευνα και η φοιτητική ζωή συνδέονται αρμονικά με έναν σύγχρονο μεσογειακό τρόπο ζωής.

Το campus περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, δύο αμφιθέατρα και κοινόχρηστους χώρους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Εργαστήρια για φαρμακευτικές σπουδές, ιατρική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα, αίθουσες PBL (Problem-Based Learning) και πρότυπες αίθουσες OSCEs (ObjectiveStructured Clinical Examinations) υποστηρίζουν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι φοιτητές των 9 Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν οι 6 Σχολές του UNIC Athens (Ιατρική, Νομική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Επιστήμη Δεδομένων) διδάσκονται από ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους με σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του πανεπιστημίου θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής και κλάδους με υψηλή διεθνή ζήτηση που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Εξέλιξη μαζί με το The Ellinikon

Η ανάπτυξη του campus ακολουθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστημίου. Το UNIC Athensείναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που θα λειτουργήσει εντός του The Ellinikon και η πανεπιστημιούπολη προβλέπεται να επεκταθεί έως το 2028 σε άλλα 150.000 τ.μ. με νέες κτιριακές υποδομές για διδασκαλία και έρευνα, καθώς και φοιτητικές εστίες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της νέας αστικής ανάπτυξης. Οι φοιτητές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε ένα δυναμικό περιβάλλον που ήδη προωθεί τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens συνεργάζεται με το Hellenic Healthcare Group, ενισχύοντας τη σύνδεση της κλινικής εκπαίδευσης και της έρευνας με έναν από τους σημαντικότερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας στην Ελλάδα. Έτσι, οι φοιτητές πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση και μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας στα νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan Hospital,Metropolitan General και Μητέρα, αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και περιβάλλον υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη κλινικών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, το UNIC Athens αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτή με το ΠανεπιστήμιοPurdue, ενός εκ των 10 κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνονται κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα executiveeducation, καθώς και η λειτουργία περιφερειακού γραφείου του αμερικανικού πανεπιστημίου στοcampus του UNIC Athens στο The Ellinikon.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην έρευνα μέσω της πρωτοβουλίας UNIC Evolve, την ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία, αναπτύσσοντας νέα μοντέλα προληπτικής ιατρικής και εξατομικευμένης υποστήριξης της υγείας, στοχεύοντας στη μακροζωία, την ευεξία και τη βιολογική ανθεκτικότητα. Επιπλέον, οι συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενισχύουν τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου campus για ένα πανεπιστήμιο οφείλει να γίνεται με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών, με την ευρεία έννοια, για τους φοιτητές. Στην περίπτωση του UNIC Athens, οι υποδομές δεν λειτουργούν απλώς ως το «περίβλημα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αποτελούν οργανικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος που εξελίσσεται παράλληλα με το The Ellinikon συνδέοντας την έρευνα και την καινοτομία με τη νέα ταυτότητα της περιοχής.

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