Εντός Ύλης - Χριστίνα Καραθανάση: Η γλώσσα ως εμπειρία, η εκπαίδευση ως πράξη αγάπης

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένη μας η Χριστίνα Καραθανάση, φιλόλογος, συγγραφέας και δημιουργός της Φιλολογιστίνας στα social media, η οποία έχει καταφέρει να φέρει τη φιλολογική παιδεία κοντά στη νέα γενιά μέσα από χιούμορ, αμεσότητα και αυθεντικότητα.

Μιλάμε για την προσωπική της πορεία, τις καθημερινές προκλήσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη βαθιά σχέση της με τον προφορικό λόγο, την έκφραση και τη δύναμη της γλώσσας. Συζητάμε για τα όρια του «σωστού» και του «λάθους», για το πώς μιλούν, και πώς σκέφτονται, οι μαθητές σήμερα, αλλά και για την ανάγκη να καλλιεργούμε τη γλωσσική ευαισθησία χωρίς διδακτισμό.

Η κ. Καραθανάση μάς μεταφέρει στην πραγματικότητα της σχολικής τάξης, όπου οι Ανθρωπιστικές Σπουδές παλεύουν να κρατήσουν τον χώρο και τη σημασία τους, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης στην προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δύναμη των social media ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ως γέφυρα επικοινωνίας, έμπνευσης και συναισθηματικής στήριξης. Η Χριστίνα μάς μιλά για τα μηνύματα που λαμβάνει από μαθητές και γονείς, για τις ανασφάλειες, τους φόβους, αλλά και τις μικρές νίκες που γεννιούνται από την ουσιαστική επαφή.

Κλείνουμε με μια αναφορά στο συγγραφικό της έργο, την ανάγκη να καταγραφεί το βίωμα της τάξης στο χαρτί, αλλά και το προσωπικό της όραμα για μια εκπαίδευση με λιγότερους κανόνες, περισσότερη κατανόηση και για μια εκπαίδευση που ενώνει, εμπνέει και αφήνει χώρο για όλες τις φωνές.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αυθεντικότητα, συναίσθημα και αλήθεια. Για κάθε εκπαιδευτικό, μαθητή ή γονιό που ψάχνει να βρει τον δικό του τρόπο να αγαπήσει (ξανά) τη γλώσσα, τη μάθηση και τον εαυτό του.

