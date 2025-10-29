Εντός Ύλης Ι Βασίλης Βασδέκης:Το πανεπιστήμιο της επόμενης μέρας-Καινοτομία, αυτονομία & εξωστρέφεια

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλης Βασδέκης, ένας πανεπιστημιακός ηγέτης με σαφές όραμα και μακρόπνοη στρατηγική.

Μιλάμε για τον ρόλο του Ο.Π.Α. στη σημερινή κοινωνία, τις αξίες που πρέπει να διαπνέουν τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και τις αλλαγές που απαιτεί η νέα εποχή. Τίθενται στο επίκεντρο θέματα όπως η σύνδεση με την αγορά εργασίας, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η καινοτομία στη διδασκαλία, η ανάγκη θεσμικής ευελιξίας, αλλά και η πανεπιστημιακή ασφάλεια και κουλτούρα διαλόγου.

Ο κ. Βασδέκης μιλά με σαφήνεια για τη σημασία της διεθνοποίησης, των αγγλόφωνων προγραμμάτων, της προσέλκυσης ξένων φοιτητών και των συνεργειών με επιχειρήσεις. Αναλύει πώς το πανεπιστήμιο μπορεί να αγκαλιάσει τη δια βίου μάθηση και να στηρίξει επαγγελματίες σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ενώ καταθέτει τη θέση του για τις εξελίξεις στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύεται το όραμά του για ένα πανεπιστήμιο που παραμένει δημόσιο και ανοιχτό, αλλά γίνεται πιο ευέλικτο, εξωστρεφές και σύγχρονο. Ένα επεισόδιο για την εκπαίδευση του αύριο, αλλά και για τις επιλογές των νέων σήμερα, σε μια εποχή που απαιτεί περισσότερη σκέψη, προσαρμοστικότητα και τόλμη.

