Μητσοτάκης από Μασσαλία: «Η επέκταση του τουρισμού δεν θα αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος»

Τι είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εναρκτήρια συνάντηση του Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης - IUCN (International Union for Conservation of Nature World Conservation), με θέμα «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», στη Μασσαλία.

Στη Μασσαλία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Από το βήμα του Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης - IUCN (International Union for Conservation of Nature World Conservation), με θέμα «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Η ελλάδα έχει επάνω από 40.000 χιλιόμετρα ακτών και η προστασία της βιοποικιλότητας συμβάλλει στη μετάβαση σε μία γαλάζια ισσοροπία. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράσεις που έχουν ισχύ για τη χώρα μας, αλλά και για ολλες τις μεσογειακές χώρες. Πέρα από την προστασία του 30% του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρεέει να εξασφλίσουμε ότι η προστασία δε θα μείνει στα χαρτιά. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας αυτών των πειροχών», σημείωσε.

«Σήμερα, θεωρούμε προτεραιότητα τη χάραξη σχεδίων για να ενισχύσουμε τα πλάνα ανθεκτικότητας, βασισμένοι στη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, είπε, πως «η Ελλάδα αντιμευωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της αλιείας. Δεσμευόμαστε να περιοσίσουμε την υπεραλίευση. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πολλών θαλάσσιων ειδών, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να χαράξουμε σχέδια για την αλίευση αυτών των ειδών και την προστασία της θαλάσσιας ρύπανσης».

«Η επέκταση του τουρισμού που είναι κρίσιμη σημασίας για την οικονομία μας δε θα αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, είπε:

«Γνωρίζουμε την απειλή των πλαστικών για τις θάλασσές μας. Στόχος μας μέχρι το 2030 να βελτιώσουμε την ποιότητα του νερού. Δεσμεύομαι προσωπικά, ότι το καθεστώς Natura θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Θα ήθελα να πω, ότι η Ελλάδα με μεγάλη χαρά το 2023 θα θέσει την προστασία της θάλασσας και των δασών στο επίκεντρο του συνεδρίου που θα γίνει στην Ελλάδα. Θα συμβάλουμε για την επίτευξη ολων αυτών των στόχων. Στηρίζουμε τους στόχους της ε.ε για το 2030 και 2050. Ήδη λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση, βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση με στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2028. Προχωρούμε στη διασύνεση των νησιών με ηπεριωτική Ελλάδα».

«Λάβαμε μέτρα στον τομέα της προστασίας και της παρέμβασης για τη διάσωση των δασικών περιοχών. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί από μόνη της. Απαιτείται η συνεργασία των χωρών της Μεσογείου. Έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο και όλοι πρέπει να λάβουμε μέρος σε αυτήν την προσπάθεια, για να εξασφαλίσουμε έναν κόσμο πιο βιώσιμο».

Σημειώνεται ότι οκτώ είναι οι χώρες που μετέχουν στην πρωτοβουλία: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία. Επίσης πέντε είναι οι συμμετέχοντες Οργανισμοί: Σύμβαση της Βαρκελώνης / UNEP-MAP, Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Θεμάτων και Αλιείας (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries).

Δείτε στο βίντεο την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

