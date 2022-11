Σε εκλογική ετοιμότητα η ΝΔ - Περιοδείες πόρτα πόρτα σε όλη την Ελλάδα

Σε γραμμή μάχης ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ και σε φουλ πρόγραμμα περιοδειών υπουργοί και βουλευτές – Εξόρμηση Μητσοτάκη και στα «κάστρα» του ΠΑΣΟΚ

Στη σημερινή περιοδεία του πρωθυπουργού στη μονοεδρική περιφέρεια της Άμφισσας, στρέφεται η γαλάζια επικαιρότητα όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους φορέων και παράλληλα θα γίνει ένας απολογισμός των κυβερνητικών παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο νομό, αλλά και μία ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα επείγοντα ζητήματα του επόμενου χρονικού διαστήματος. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως λίγο πριν από τις υπογραφές βρίσκεται το πολύ σημαντικό έργο του οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, που, όπως τονίζεται, θα έχει τεράστιο αναπτυξιακό πρόσημο για την ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τον περίφημο ελαιώνα της Άμφισσας, για να αποκτήσει ιδία εικόνα του προγράμματος αποκατάστασης των καμένων, που υλοποιείται εκεί, δράση την οποία επιμελείται ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, που θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στην περιοδεία του στη Στερεά Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης σύμφωνα με το πρόγραμμά του θα μιλήσει στο Διεθνές Συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την UNESCO με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν στην Άμφισσα η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Το εναρκτήριο λάκτισμα το έχει δώσει εδώ και πολύ καιρό ο αρχηγός της ΝΔ και ήδη κλιμάκια της γαλάζιας παράταξης αποτελούμενα από υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής 37 νομούς και 13 δήμους στην Αττική. Στόχος είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους. «Πρέπει να τα αναδεικνύουμε, με τρόπους απλούς και κατανοητούς, καθώς συχνά δεν τα συγκρατεί η μνήμη. Δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις στοχευμένες επισκέψεις του και την ερχόμενη εβδομάδα θα περιοδεύσει στην Αχαΐα.

Πρόκειται για δύο περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς στην μονοεδρική περιφέρεια της Φωκίδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα, ενώ στο κάστρο των «Παπανδρεϊκών» η ΝΔ ηττήθηκε στις εκλογές του 2019 και μάλιστα ήταν από τις ελάχιστες εκλογικές περιφέρειες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε η κεντροδεξιά παράταξη παραδοσιακά καταγράφει χαμηλά ποσοστά στην Αχαΐα.

«Ξέρουμε όλοι τη δύναμη του απλού Νεοδημοκράτη, γιατί ξέρουμε πώς είναι να δίνουμε τις μάχες με τα προβλήματα των πολιτών πόρτα – πόρτα. Είναι η δύναμη του ανθρώπου που δίνει από το υστέρημα του χρόνου και των δυνάμεών του ζητώντας ένα μόνο πράγμα: το καλό της πατρίδας. Αυτή τη δύναμη του απλού Νεοδημοκράτη πρέπει να τη θυμόμαστε πάντα και να την τιμούμε καθημερινά» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Γραμματέας της ΝΔ μαζί με τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, και τους βουλευτές Β’ Πειραιά Δημήτρη Μαρκόπουλο, Γιάννη Τραγάκη και τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Διονύση Χατζηδάκη που επισκέφθηκαν προχθές τον Κορυδαλλό και που είναι ο πρώτος δήμος που πραγματοποιείται η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη διδασκαλία ηλεκτρονικών υπολογιστών δωρεάν σε πάνω από 200 άτομα.

Εξόρμηση στην Πάτρα

Πάνω σε αυτό τον καμβά λοιπόν θα κινηθεί και η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Πάτρα, την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη, καθώς η Αχαΐα είναι παραδοσιακά ένας «δύσκολος» πολιτικά νομός για τη Νέα Δημοκρατία. Επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να ανακοινώσει την προσεχή εβδομάδα ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που θα λειτουργήσει μεσοπρόθεσμα ως οδηγός για αντίστοιχες δράσεις και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται κυβερνητική απόβαση στην Πάτρα, καθώς έχει προβλεφθεί να βρίσκονται πλάι στον πρωθυπουργό όλοι οι Υπουργοί, που εμπλέκονται στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον κομματικού ακροατηρίου, όπου αναμένεται να επαναλάβει τα κεντρικά προεκλογικά διλήμματα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού, ο οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματα συναδέλφων από την Πάτρα.

