12+1 ξένα Πανεπιστήμια που υπέβαλαν αίτηση για την δημιουργία παραρτήματος στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, υπό τη μορφή παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τον Νόμο 5094/2024.

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των ξένων παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Συγχρόνως, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των παραρτημάτων. Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘ.Α.Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι μια κατάκτηση με πολλαπλά οφέλη: για τους φοιτητές, τις οικογένειές τους, την ελληνική οικονομία και φυσικά και για την ίδια την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν δώδεκα (12) αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, για τη δημιουργία παραρτημάτων το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. Επίσης, υπεβλήθη και μία (1) αίτηση για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.



Τα μητρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που κατέθεσαν αίτηση είναι τα ακόλουθα:

1. The Open University

2. The University of York

3. University of Greater Manchester

4. Université Sorbonne Paris Nord

5. University of Derby

6. The University of West London

7. University of Essex

8. University of Nicosia

9. London Metropolitan University

10. Queen Margaret University

11. The University of Keele

12. University of East London

Το μητρικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που κατέθεσε αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 είναι το Sunderland University ενώ η διαδικασία παραμένει ανοικτή και για άλλα πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά:

« Σήμερα γράφεται ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στη χώρα μας ολοκληρώθηκε.

Δώδεκα συν 1 πανεπιστήμια από το εξωτερικό εκδήλωσαν επίσημα το ενδιαφέρον τους να εγκατασταθούν στη χώρα μας.

Η Ελλάδα κάνει πράξη μια ιστορική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που προσφέρει νέες επιλογές στους Έλληνες φοιτητές, καθιστά την Ελλάδα εκπαιδευτικό προορισμό για χιλιάδες αλλοδαπούς φοιτητές, δίνει την ευκαιρία επιστροφής στο πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό επιστημόνων μας που εργάζονται στο εξωτερικό και μεταλλάσσει τη χώρα μας από παγκόσμια «εκπαιδευτική» ιδιαιτερότητα σε κόμβο γνώσης και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται για απελευθέρωση της δημιουργικότητας, για άνοιγμα στον κόσμο, για επένδυση στο μέλλον των νέων μας.

Η επόμενη φάση θα είναι η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει αυστηρών, διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων ποιότητας και διασφάλισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Η Πολιτεία παραμένει εγγυητής της ποιότητας, της διαφάνειας και της ισότητας των ευκαιριών. Ταυτόχρονα κερδισμένα θα βγουν και τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, τα οποία ενισχύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση και θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα»



Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα υπό τη μορφή παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης. Η θεσμική τομή του Νόμου 5094/2024 διαμορφώνει το πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, προσφέροντας νέες ακαδημαϊκές επιλογές στους φοιτητές μας και ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως διεθνούς εκπαιδευτικού κόμβου. Το μεγάλο ενδιαφέρον κορυφαίων πανεπιστημίων από το εξωτερικό επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα».

