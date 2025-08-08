Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε, η σκέψη μας είναι σ’ εσάς. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Η Λένα Σαμαρά, που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.