Έρχεται «κόφτης» στους βουλευτές - Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τις ομιλίες στη Βουλή

«Κόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στο OPEN TV, ο Νικήτας Κακλαμάνης επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινά η διαδικασία της Βουλής το πρωί και να τελειώνει αργά το βράδυ με ψηφοφορία. «Έρχεται "κόφτης" στο μικρόφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι «αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο βουλευτή».

Ο κ. Κακλαμάνης είχε εξαγγείλει ήδη την αναπροσαρμογή του χρόνου ομιλίας στη Βουλή, λέγοντας πως «δεν μπορεί κανείς να μιλάει ατελείωτα». Μάλιστα, μιλώντας στο Action24, είχε δηλώσει πως θα χτυπάει το κουδουνάκι του προεδρείου 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου και μετά το πέρας τους θα κλείνει το μικρόφωνο και το κύκλωμα της τηλεόρασης.