Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο 59χρονος πολιτικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Διαβάστε επίσης