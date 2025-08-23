Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια
Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Ο 59χρονος πολιτικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.
Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:
«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».