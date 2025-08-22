Δραματική έκκληση του «Kids Save Lives» με αφορμή τον θάνατο Βεσυρόπουλου - Βάλτε παντού απινιδωτές

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, «ο πολιτικός των απινιδωτών» άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η μοίρα επιφύλασσε τραγικό παιχνίδι στον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Κι αυτό διότι κατά την διάρκεια της θητείας του ως υφυπουργός Οικονομικών το 2021 είχε αποδεχθεί αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στην αγορά απινιδιτών, με αποτέλεσμα να μπουν περίπου 2.000 απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, την μοιραία ημέρα του θανάτου του χρειάστηκαν 21 λεπτά για να φτάσουν μια μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ και ένα ασθενοφόρο με απινιδωτή στο beach bar της Σιθωνίας όπου ο βουλευτής Ημαθίας είχε υποστεί ανακοπή. Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον Απόστολο Βεσυρόπουλο δυστυχώς δεν στάθηκε ικανό για να κρατηθεί στη ζωή ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Σε ανάρτησή της η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», κάνει δραματική έκκληση «Να τοποθετηθούν Απινιδωτές σε κάθε δημόσιο χώρο με συνάθροιση 400+ ατόμων», τονίζοντας την σημασία του συγκεκριμένου τεχνικού μέσου.

Ακόμη, η ΜΚΟ κάνει λόγο για άμεση λήψη μέτρων αναφορικά με τους απινιδωτές και την παρουσία τους σε όλους τους δημόσιους που υπάρχει συνάθροιση «στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος μας βοήθησε με ενθουσιασμό το 2021!»

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές»:

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ;

«Με αφορμή τον άδικο θάνατο του "Πολιτικού των Απινιδωτών" κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες πως υπάρχει μια ΑΔΥΝΑΜΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ του 2008, η οποία περιγράφει:

"πως πρέπει να τοποθετηθούν Απινιδωτές σε κάθε δημόσιο χώρο με συνάθροιση 400+ ατόμων".

Είναι απλά μια σύσταση και έχουν παραβλεφθεί πολλά σημαντικά, που δημιούργησαν παθογένειες τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να "χάνεται" το 90-95% των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

Δυστυχώς, δεν έχουν προβλεφθεί ΚΥΡΩΣΕΙΣ, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας μιας επιχείρισης, ο Διευθυντής μιας Υπηρεσίας, ενός Σχολείου ή ενός Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (τρένο, πλοίο, μετρό) δεν προμηθευτεί Απινιδωτή, ή "αμελήσει" να αλλάξει μπαταρίες/ηλεκτρόδια και στον έλεγχο δε βρεθεί λειτουργικός.

Το KIDS SAVE LIVES δημιούργησε τις προϋποθέσεις για οργάνωση του Εθνικού δικτύου Απινιδωτών το 2016, μέσω ενός καινοτόμου διαδικτυακού Εθνικού Χάρτη Απινιδωτών και του #iSAVElives app, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν στους Έλληνες πολίτες (δείτε στα πρώτα σχόλια).

Αυτή τη στιγμή, με μεγάλο αγώνα και με εκατοντάδες δωρεές Απινιδωτών σε σχολεία και κοινότητες, υπάρχουν 3.000 καταγεγραμμένοι απινιδωτές στην Ελλάδα, με τα 2/3 να έχουν μπει μετά τη θετική εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο και τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ από τον κ. Σταϊκούρα Χρήστο.

Δεν αρκεί!

Και οι πολίτες και η Ελληνική Κυβέρνηση θα χρειαστεί να κάνουν αυτό που τους αναλογεί.

Οι πολίτες να ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ μαζικά (το KSL προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκπαίδευσης, αλλά και σεμινάρια πιστοποίησης με ελάχιστο κόστος), και να ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ απινιδωτές στη γειτονιά, τον Σύλλογο και την επιχείρησή τους.

Η δε Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ τοποθέτησης Απινιδωτή, για να έχει άδεια λειτουργίας, οποιοσδήποτε χώρος η μέσο που φιλοξενεί εκατοντάδες ανθρώπους/καρδιές/ψυχές!

Οι ΝΟΜΟΙ φέρνουν αποτελέσματα κι αλλάζουν νοοτροπίες!

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ζαχαράκη Σοφίας για τοποθέτηση 10.000 Απινιδωτών στα Ελληνικά σχολεία, είναι μια καλή αρχή.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος μας βοήθησε με ενθουσιασμό το 2021!»

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου κι ενώ είχε κάνει πρωινό θαλάσσιο μπάνιο, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε, ενώ κατευθυνόταν στο ξενοδοχείο του. Τότε στο σημείο έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας κι ένας γιατρός που βρίσκονταν συμπτωματικά στην παραλία και ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Έπειτα από περίπου 20 λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 66 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Πότε θα γίνει η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί αύριο Σάββατο (23.8) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τον τόπο καταγωγής του πολιτικού. Αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και ήταν αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από το 2019 έως το 2023. Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: Nα μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.

