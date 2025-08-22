Συγκινεί ο Τρύφων Αλεξιάδης για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Θρήνος στον πολιτικό κόσμο μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Συγκινεί ο Τρύφων Αλεξιάδης για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών 

Ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας», χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης.

Σημείωσε πως τον γνώριζε πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία είχαν διοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί. Όπως είπε, τον είχε συγκινήσει, όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί και του τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος «έφυγε» σε ηλικία 59 ετών

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήταν στην ακτή Καλογριάς Χαλκιδικής, όπου απολάμβανε τις διακοπές με την οικογένειά του. Λίγο μετά το πρωινό του μπάνιο και ενώ κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο του, ένιωσε μια αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας κι ένας γιατρός που βρίσκονταν στην παραλία και ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Έπειτα από περίπου 20 λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ωστόσο, ήδη από τη στιγμή που ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή, στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας ο οποίος με τη συνδρομή γιατρού που επίσης κατά σύμπτωση βρισκόταν στο beach bar στη Σιθωνία προσπάθησαν να επαναφέρουν τον γενικό γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του ΕΚΑΒ, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπαθε ανακοπή ώρα 12:42.

Σχεδόν αμέσως έδωσαν τη συνδρομή τους ο διασώστης εκτός υπηρεσίας και ο γιατρός που έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Τις προσπάθειές του συνέδραμαν ακόμη δύο διασώστες του EKAB που έφτασαν με μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο που αφίχθησαν στην περιοχή ώρα 13:03.

Από εκείνη τη στιγμή οι προσπάθειές τους να επαναφέρουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο συνεχίστηκαν με όλα τα τεχνικά μέσα -δηλαδή και με την χρήση απινιδωτή- μέχρι τις 13:48. Δηλαδή επί σχεδόν 66 λεπτά, οι διασώστες και οι γιατροί επιχειρούσαν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Ώρα 13:48 το μεσημέρι της Πέμπτης το ασθενοφόρο ξεκίνησε τη διαδρομή προς το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου έφτασε ώρα 14:19. Εκεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο αδόκητος θάνατος του 59χρονου Απόστολου Βεσυρόπουλου.

