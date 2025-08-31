Πρωτοβουλία «ορατότητας» από το ΠΑΣΟΚ με εκδήλωση στο Ζάππειο και... τετραπλή συνέντευξη Τύπου

Με ένα επικοινωνιακό μπαράζ, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μετατρέψει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη σε... «εβδομάδα ΠΑΣΟΚ» σε επίπεδο επικαιρότητας, θέτοντας την πολιτική ατζέντα, όπως είχε κατορθώσει να κάνει και πέρσι, αμέσως μετά τις εσωκομματικές εκλογές.



Έτσι, εκτός από τη μεγάλη εκδήλωση για την 51η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει τέσσερις θεματικές συνεντεύξεις Τύπου, επιχειρώντας έτσι να «μονοπωλήσει» την πολιτική ειδησεογραφία της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη.



Η χρονική επιλογή της συγκεκριμένης έχει βεβαίως και πολιτικούς, αλλά και συμβολικούς λόγους που επελέγη, αφού στις 3 Σεπτέμβρη το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 51 χρόνια από την ίδρυσή του.

Παράλληλα, είναι κατ' εξοχήν η εβδομάδα που η πλειοψηφία των πολιτών εγκαταλείπει τους θερινούς ρυθμούς και εισέρχεται στη σκληρή καθημερινότητα, ενώ παράλληλα και τα ΜΜΕ επανέρχονται στην κανονική ροή των προγραμμάτων τους. Έτσι, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θεωρείται από πολλές πλευρές ιδανική ώστε το ΠΑΣΟΚ να επιχειρήσει την, αναγκαία για το ίδιο, επικοινωνιακή του αντεπίθεση ώστε να «ξεκολλήσει» από τα αρνητικά δημοσκοπικά ευρήματα της τελευταίας περιόδου.



«Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς»... στο Ζάππειο



Σε αυτό το πλαίσιο, η ερχόμενη Τετάρτη είναι «αφιερωμένη» στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει στο Ζάππειο η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, επιχειρώντας να μην είναι μια εκδήλωση που θα περιοριστεί σε μια ιστορική και συναισθηματική αναδρομή, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει η εκδήλωση για τα 51 χρόνια να είναι αφιερωμένη στο δημογραφικό, το οποίο γενικότερα είναι ένα θέμα που η Χαριλάου Τρικούπη «σηκώνει» με κάθε ευκαιρία.



Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 με ομιλία του πρώην υπουργού, Τάσου Γιαννίτση, ο οποίος είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέμα της ομιλίας του θα είναι οι «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή». Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης οι Βύρων Κοτζαμάνης (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ), Παύλος Μπαλτάς (Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ), Φαίη Μακαντάση, (Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις) και Κατερίνα Καζάνη (Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας).



Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30, ενώ θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, στην οποία θα συμμετέχει και η Χριστιάνα Γαλιάτσου.



Συνέντευξη Τύπου... επί 4



Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να μονοπωλήσει την επικαιρότητα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη και να προβάλλει τον εαυτό του ως τη σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που παράγει ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, δεν περιορίζεται στη μεγάλη εκδήλωση της ερχόμενης Τετάρτης.



Όπως ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Κυριακής η Χαριλάου Τρικούπη, από τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων Τύπου, θα αναδείξει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».



Όπως αναφέρεται, οι αρμόδιοι Βουλευτές και Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη εβδομάδα του μήνα, θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».



Αναλυτικά το πρόγραμμα:



*Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη



Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος



*Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες



Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης



*Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.



Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος



*Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών



Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη