Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου.
- 1873 - Πεθαίνει ο πολιτικός και ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές των πρώτων 50 χρόνων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
- 1944 - Βυθίζεται στα ανοικτά του Σουνίου το ατμόπλοιο Όρια, με θύματα πάνω από 4.000 Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου.
- 1945 - Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας μεταξύ της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα και αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ.
- 1980 - Πεθαίνει η ηθοποιός, Γεωργία Βασιλειάδου.
- 2019 - Υπογράφεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Η πλήρης επίσημη ονομασία της είναι: «Τελική Συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών».
