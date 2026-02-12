Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης οδοστρώματος

Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αττική.

Συγκεκριμένα, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνονος, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βαρβόγλη, στην περιοχή του Πολυγώνου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, έως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία.