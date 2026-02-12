Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» – Πού σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας
Νέα προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική
Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
Στο Πικέρμι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα».
Σύμφωνα με ενημέρωση, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ημέρου Πεύκου, και στα δύο ρεύματα, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.
Οι οδηγοί, σύμφωνα με την Τροχαία καλούνται:
- να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο,
- να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας,
- να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ο δρόμος δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.
