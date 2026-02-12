Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» – Πού σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο Πικέρμι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα».

Σύμφωνα με ενημέρωση, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ημέρου Πεύκου, και στα δύο ρεύματα, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί, σύμφωνα με την Τροχαία καλούνται: