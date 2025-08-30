51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Το άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη και η μεγάλη εκδήλωση στις 3 του Σεπτέμβρη

Πολύπλευρες πρωτοβουλίες λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ ενόψει της 51ης επετείου από την ίδρυσή του, καθώς εκτός από εκτενές άρθρο που δημοσίευσε σήμερα στην εφημερίδα 'Το Καρφί', ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, η Χαριλάου Τρικούπη διοργανώνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Ανδρουλάκης: Η επέτειος δεν είναι μόνο μνήμη, είναι και αφετηρία

Στο άρθρο του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ άνοιξε δρόμους για τους απλούς ανθρώπους, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, αφήνοντας ένα «ανεξίτηλο» αποτύπωμα.



Όπως τονίζει, πέρα από τη μνήμη, η επέτειος αποτελεί και αφετηρία για μια «νέα Ηθική Επανάσταση στον τρόπο διακυβέρνησης» απέναντι στην «παρακμή του κλειστού συστήματος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας». Επισημαίνει επίσης ότι η πολιτική πρέπει να ξαναγίνει υπόθεση αξιών, προόδου και δικαιοσύνης.



Ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα που αναδεικνύεται μέσα από το άρθρο είναι το δημογραφικό, καθώς η χώρα «αδειάζει» από νέους ανθρώπους, γεγονός που συνιστά, όπως λέει, τη «μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του έθνους». Παράλληλα, περιγράφει τη «ζοφερή πραγματικότητα» των σύγχρονων «μη προνομιούχων», όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι επισφαλείς εργαζόμενοι, οι νέοι που δυσκολεύονται να βρουν στέγη και οι οικογένειες που παλεύουν με την ακρίβεια.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «καθεστωτισμό και αλαζονεία», αναφέροντας θέματα όπως η διαφθορά, οι υποκλοπές και η «εργαλειοποίηση των θεσμών». Υποστηρίζει ότι το κράτος λειτουργεί ως «λάφυρο για «ημετέρους»» και όχι ως στήριγμα του πολίτη.



Σε ότι αφορά το εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, αλλά και τα εθνικά θέματα της χώρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι σήμερα «Η Ευρώπη πολλές φορές μοιάζει θεατής. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Η Τουρκία κερδίζει έδαφος και εμείς απλώς παρακολουθούμε. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Χρειάζεται ισχυρή φωνή και διεθνή παρουσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όπως το πετύχαμε στο παρελθόν με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ».



Τέλος, στο άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη «σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη» που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος επισημαίνει πως η «Δημοκρατική Παράταξη του 21ου αιώνα εγγυάται μια νέα πολιτική αλλαγή» με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, και ένα κράτος «αξιοκρατικό που θα λειτουργεί με διαφάνεια».



«Απέναντι στη δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ προσφέρει ελπίδα και διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο ανθρώπινη», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μεγάλη εκδήλωση στις 3 Σεπτέμβρη στο Ζάππειο

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μεγάλη πολιτική εκδήλωση στο Ζάππειο ανήμερα της 51ης επετείου από την ίδρυσή του.



Μάλιστα, όπως είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετούς μήνες, η εκδήλωση θα έχει θεματικό χαρακτήρα το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού, σε μια προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα και να το τοποθετήσει στις πρώτες προτεραιότητες των στόχων του ΠΑΣΟΚ.



Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 με ομιλία του πρώην υπουργού, Τάσου Γιαννίτση, ο οποίος είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέμα της ομιλίας του θα είναι οι «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»



Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:



Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών

Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»



Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»



Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»



Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»



Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής



Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30, ενώ θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, στην οποία θα συμμετέχει και η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Διαβάστε επίσης