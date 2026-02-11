ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ξανά την ανωτερότητά του απέναντι στον Παναθηναϊκό και με πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη επικράτησε 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως στη Λεωφόρο, έτσι και στην Τούμπα, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα, αλλά αυτός που έκανε τη διαφορά στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ήταν ο Δημήτρης Χατσίδης.

Ο 19χρονος μπήκε αναγκαστικά στο ματς στο πρώτο ημίχρονο αντί του Ανέστη Μύθου και «καθάρισε» την πρόκριση με ασίστ και γκολ για το 2-0 του Δικέφαλου.

Οι «ασπρόμαυροι» προκρίθηκαν για 24η φορά στην ιστορία τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, το τρόπαιο του οποίου θα διεκδικήσουν απέναντι στον ΟΦΗ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε υπό έντονη βροχόπτωση, με τις δυο ομάδες να πιέζουν, θέλοντας να οδηγήσουν σε λάθη. Από ένα τέτοιο του Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο Αντώνης Τσιφτσής πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Βιθέντε Ταμπόρδα (5’) ενώ από ένα άλλο του Τουμπά, το μονοκόμματο σουτ του Μεϊτέ (8’) πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αλμπάν Λαφόν. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο πρώην τερματοφύλακας της Ναντ έδιωξε σε κόρνερ το – ακόμη ένα – μακρινό σουτ του Γάλλου μέσου.

Στη συνέχεια οι δυο ομάδες προσαρμόστηκαν, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι, αλλά τον Παναθηναϊκό να αμύνεται αποτελεσματικά – χωρίς πάντως να απειλεί ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό πως επόμενο σημαντικό γεγονός στο ματς ήταν ο (μυϊκός) τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα στο 37’, με τον Λουτσέσκου να βγάζει και τον Μύθου, βάζοντας Χατσίδη και Γιακουμάκη.

Ο τελευταίος, με το που μπήκε, μετά από εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ανάγκασε με καρφωτή κεφαλιά σε εντυπωσιακή, ενστικτώδη επέμβαση τον Λαφόν, στην καλύτερη φάση των πρώτων 45’+2’ λεπτών. Αν μη τι άλλο, στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» βγήκε με εμφανώς μεγαλύτερη διάθεση να επιτεθεί. Ο Σαντίνο Αντίνο (47’) έσωσε μια «σκοτωμένη» μπαλιά, έκανε το σλάλομ αλλά την ώρα του σουτ γλίστρησε κι αστόχησε.

Όπως και, στην άλλη πλευρά, ο Τάισον (53’) σούταρε πολύ ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κι αφού το χρονόμετρο ξεπέρασε τη μία ώρα παιχνιδιού, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ο Μπενίτεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή. Τα σχέδια του Ισπανού, όμως, ανατράπηκαν σχετικά γρήγορα. Τάισον και Χατσίδης συνεργάστηκαν, ο 19χρονος γύρισε στη μικρή περιοχή κι ο πεσμένος Γιακουμάκης, με διπλή προσπάθεια, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 71ο λεπτό.

Ο Μπενίτεθ έδωσε την ευκαιρία στον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να κάνει το ντεμπούτο του με τους «πράσινους» όμως τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά. Όχι όμως για το να βρει ο ΠΑΟΚ και δεύτερο γκολ. Ο Λαφόν θέλησε να βρει με τα χέρια τον Ανάς Ζαρουρί, ο Μαροκινός δεν το κατάλαβε, ο Χατσίδης έκλεψε και τροφοδότησε τον Γιακουμάκη. Το σουτ του Έλληνα φορ απέκρουσε ο Λαφόν, αλλά στην επαναφορά ο Χατσίδης πλάσαρε άμεσα στην κενή εστία για το τελικό 2-0.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό σε τρεις διοργανώσεις κι έχει πια μπροστά του το (νέο) ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, προτού υποδεχθεί τη Θέλτα (Πέμπτη 19/2, 19:45) για τα Play Off του UEFA Europa League. Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στο εντός έδρας ματς με την ΑΕΛ (15/2, 21:00) κι ενώ κι εκείνος έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ίδια φάση και διοργάνωση με τους «ασπρόμαυρους», περιμένοντας τη Βικτόρια Πλζεν στη Λεωφόρο (19/2, 22:00).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (39’ Χατσίδης), Τάισον (81’ Ζαφείρης), Μύθου (39’ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (77’ Γιάγκουσιτς), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63’ Ζαρουρί), Κοντούρης (81’ Κάτρης), Μπακασέτας (63’ Ρενάτο), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (63’ Σφιντέρσκι).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος χρήστης ναρκωτικών βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

22:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έμπρακτη συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος Ελλάδας-Τουρκίας στην έρευνα»

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη δύσκολη ημέρα»

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (ΤΕΛΙΚΟ): Γιακουμάκης και Χατσίδης «κλείδωσαν» την πρόκριση

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Εκλογές μόνο μετά από μία εκεχειρία και εγγυήσεις ασφαλείας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ μετά την συνάντηση με Νετανιάχου: «Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις» με Ιράν

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

21:46ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις στην Κεντρική Ελλάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος έκλεψε τσάντα από περίπτερο - Ο πατέρας του χρησιμοποιήσε τις τραπεζικές κάρτες

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ