Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της νοθείας στο μέλι

Μέτρα για τον καθορισμό μεθόδων ανάλυσης για την ανίχνευση νοθευμένου μελιού θα παρουσιάσει η Κομισιόν, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Τσιόδρα.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Κριστόφ Χάνσεν, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος και συμπληρώνει ότι θα εκδώσει σχετικές πράξεις για τον καθορισμό μεθόδων και κριτηρίων για τον προσδιορισμό του τόπου συγκομιδής του μελιού και για τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης για το μέλι, σημειώνοντας δε ότι προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο της «ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για το μέλι».

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι η μελισσοκομία θα παραμείνει προτεραιότητα για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με στοχευμένη στήριξη και στόχο την ενίσχυση του τομέα. Συμπληρώνει δε ότι αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις/δράσεις για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέσω της στήριξης για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και ενημέρωση.

Καταλήγει ότι η δέσμη μέτρων απλούστευσης (που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο) και οι προτάσεις για την επόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική (2028-2034) «θα παράσχουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και ευκαιρίες για την περαιτέρω στήριξη των μελισσοκόμων τους, επιτρέποντας πληρωμές ανά κυψέλη για περιβαλλοντικές/κλιματικές δεσμεύσεις και οικολογικά προγράμματα και στο πλαίσιο μελλοντικής συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης».

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, είχε επισημάνει οι πρακτικές νοθείας του μελιού «αποτελούν σημαντικό υγειονομικό κίνδυνο για τους καταναλωτές και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί τη βιωσιμότητα του μελισσοκομικού τομέα».

Είχε ζητήσει αυστηρά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από το νοθευμένο μέλι και την ενίσχυση του τομέα αυτού, απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της κλιματικής κρίσης.