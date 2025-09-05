Σοφία Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε»

Ολόκληρη η ομιλία της Σοφίας Ζαχαράκη

Γραφείο Τύπου υπουργείου Παιδείας
Στην παρουσίαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν τους κώδικες επικοινωνίας, εργασίας και μάθησης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία πραγματικότητα, την οποία ήδη ζούμε και δεν αφορά σε κάποια πρόκληση του μέλλοντος.

Τόσο τα δημόσια σχολεία, όσο και τα πανεπιστήμια έχουν μπει στην τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν εναρμονιστεί με την κεντρική κυβερνητική πολιτική για την προετοιμασία της νέας γενιάς για όσα φέρνει το αύριο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, οι χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και τα κιτ ρομποτικής που βρίσκονται σε χιλιάδες τάξεις, αμφότερα «εργαλεία» που είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να διευκολύνουν την διαδικασία της μάθησης.

Για το σκοπό αυτό, έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί και συνεχίζουν να επιμορφώνονται, εστιάζοντας πλέον στην έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και πως αυτή θα ενσωματωθεί στην τάξη.

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχουν δρομολογηθεί συνεργασίες αναφορικά και με την ηθική διάσταση της ΤΝ, ανοίγοντας το διάλογο τόσο με εκπαιδευτικούς, όσο και με ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, προς αυτή την κατεύθυνση, διοργανώθηκε φεστιβάλ ΑΙ με το Ίδρυμα Ωνάση, αναπτύχθηκαν οδηγοί UNESCO και ΕΕ ενώ παράλληλα, υποστηρίχθηκε ο πρώτος διαγωνισμός μαθητών επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, στον οποίο διακρίθηκαν ελληνόπουλα. Το μάθημα της Πληροφορικής δομείται επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούνται εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα στην ΑΙ, ιδρύονται πανελλαδικά Κέντρα Καινοτομίας, αξιοποιείται η νέα τεχνολογία για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πάνω απ’ όλα, όμως, τόνισε η υπουργός κ. Ζαχαράκη ότι στόχος είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, οι οποίοι ενισχύονται μέσα από την εξατομικευμένη μάθηση που τους προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί ‘θωρακίζονται’ τεχνολογικά, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν υπεύθυνα τα παιδιά στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ομιλία της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι , Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ένας άλλος «πλανήτης», στον οποίο θα ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι ο «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε», ορίζοντας νέους κώδικες επικοινωνίας, εργασίας και μάθησης.

Σήμερα, σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, μιλάμε για το άλμα στο «αύριο» – ένα άλμα που ήδη συντελείται στο δημόσιο σχολείο και στα πανεπιστήμιά μας. Με στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία έξι χρόνια, έχει ακολουθήσει μια στρατηγική πορεία ώστε η νέα γενιά να προετοιμαστεί για όσα έρχονται. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Στην τάξη μπήκαν χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και κιτ ρομποτικής, δύο από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στις νέες τεχνολογίες, και μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινά η εστιασμένη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση αυτών των μέσων, με ενσωμάτωση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με την αξιοποίηση ενός ακόμα έργου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρήσαμε σε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες: Πραγματοποιήσαμε ημέρες διαλόγου με πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς για τις ηθικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της ΤΝ με Έλληνες πανεπιστημιακούς από πανεπιστήμια της Ελλάδας και τους εξωτερικού. Διοργανώσαμε το Φεστιβάλ AI με το Ίδρυμα Ωνάση, που ήταν ανοιχτό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιμορφώσαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και την Tipping Point, για τη δημιουργική ενσωμάτωση της ΤΝ στη διδασκαλία. Μεταφράσαμε και διανείμαμε τους οδηγούς UNESCO και ΕΕ για την ηθική χρήση της AI στην εκπαίδευση. Υποστηρίξαμε τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό AI, που έδωσε ώθηση σε νέα μαθήματα, θερινά σχολεία και κοινότητες μάθησης. Οι μαθητές μας επέστρεψαν με 2 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, αναπτύξαμε νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην ΤΝ. Και συνεχίζουμε με μεγάλα έργα πληροφορικής: Μετασχηματίζουμε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους και σενάρια διδασκαλίας με ΤΝ. Δημιουργούμε ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύουμε 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα. Αναπτύσσουμε πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις.


Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να δώσουμε στους μαθητές τα φτερά της γνώσης και της κριτικής σκέψης, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη που τους ενδυναμώνει. Ταυτόχρονα, να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία, δυνατότητες και προοπτικές, ώστε να ηγηθούν της εκπαιδευτικής καινοτομίας και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

