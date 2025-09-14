Eurobasket 2025 – Μητσοτάκης για Εθνική: «Το χάλκινο μετάλλιο λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε συγχαρητήρια ανάρτηση για την επιτυχία της εθνικής Ελλάδας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επέστρεψε στο βάθρο των μεταλλίων ύστερα από 16 χρόνια, αφού επικράτησε στον μικρό τελικό απέναντι στη Φινλανδία με 92–89.

«Ύστερα από 16 χρόνια, η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: Στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας», γράφει ο πρωθυπουργός και συνεχίζει: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».

