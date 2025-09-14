Όσο νωπές κι αν είναι οι μνήμες από την στενάχωρη ήττα κόντρα στην Τουρκία, αυτό το ματς πρέπει να ξεχαστεί. Ο στόχος είναι μπροστά και απέχει πλέον... έναν αγώνα.

Στη Riga Arena της λετονικής πρωτεύουσας, η Εθνική Ελλάδας δίνει τον τελευταίο της αγώνα στο φετινό Eurobasket. Και κρισιμότερο όλων! Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία στο ματς που είναι λεγόμενο κι ως «μικρός τελικός» ή «τελικός της παρηγοριάς». Μόνο έτσι δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση όμως, καθώς διακυβεύεται και κάτι σπουδαίο και για την χώρα μας και για τους Σκανδιναβούς: Το χάλκινο μετάλλιο.

Για την Ελλάδα θα είναι η επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που το πέτυχε ήταν το 2009. Για τους Φινλανδούς θα είναι η στιγμή της ιστορίας τους, καθώς ήδη έχουν… τρυπήσει το ταβάνι τους. Φαβορί είναι η γαλανόλευκη και αουτσάιντερ οι βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν θα προσπαθήσουν να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του μικρού τελικού, Ελλάδα – Φινλανδία