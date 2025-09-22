Παπασταύρου κατά Τσίπρα: Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός

Η ουσιαστική συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας προϋποθέτει σεβασμό στο κράτος δικαίου και στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζει ο Σταύρος Παπασταύρου σε χαιρετισμό του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρέσβη Αλέξανδρου Μαλλιά.

«Δεν υπάρχει “νέος” και “παλιός” πατριωτισμός. Υπάρχει ένας και μόνο πατριωτισμός. Ο αληθινός, ο γνήσιος πατριωτισμός∙ εκείνος που βάζει πάνω από όλα την πατρίδα και το κοινό καλό. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ψευδεπίγραφος πατριωτισμός, ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα.

Ψευδεπίγραφος πατριωτισμός είναι να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, εκτός από εκείνα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Ψευδεπίγραφος είναι να κατηγορείς την κυβέρνηση όταν επιχειρεί να αναπτύξει έρευνες υδρογονανθράκων, γνωρίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και στρατηγικής ισχύος.

Ψευδεπίγραφος πατριωτισμός είναι να ποινικοποιείς τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους, δηλητηριάζοντας τη δημόσια ζωή.

Ο ένας και αληθινός πατριωτισμός είναι εκείνος που θέτει την πατρίδα και το συλλογικό καλό πάνω απ’ όλα. Πάνω ακόμη κι από την προσωπική ασφάλεια ή την ίδια την οικογενειακή γαλήνη. Είναι η στάση που δοκιμάζεται στην πράξη και όχι στα λόγια.

Ο πατριωτισμός απαιτεί και προϋποθέτει θυσία, αυταπάρνηση, προσήλωση σε αρχές. Δεν συνάδει με το λαϊκισμό. Δε μπορεί να είναι ευκαιριακός. Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί, δεν χωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπελέρης, με τη σειρά του, είπε ότι «ο αγώνας για τα εθνικά μας Δίκαια δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ελληνική εθνική μειονότητα εκπροσωπείται με σταθερή και δυνατή φωνή πλέον στην καρδιά της Ευρώπης. Και η Αλβανία πρέπει να γνωρίζει πως το ευρωπαϊκό μονοπάτι δεν είναι μια α λα καρτ επιλογή, αλλά μια μόνιμη και εξ ολοκλήρου δέσμευση. Δέσμευση στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, στη δημοκρατία και φυσικά στο κράτος Δικαίου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Αλβανία έχει να κάνει ακόμη πολλά βήματα».