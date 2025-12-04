Δένδιας: Το Πυροβολικό εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

Tελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό παρουσία του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια, στο υπουργείο Άμυνας

Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030» και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την εορτή της προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας.

