Ψήφισμα στήριξης της Παλαιστίνης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Στην έκδοση ψηφίσματος με το οποίο «καταδικάζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού» και ζητά την «αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης» από την ελληνική κυβέρνηση, προχώρησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «η ΠΕΔΑ καταδικάζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού και των χιλιάδων παιδιών που λιμοκτονούν στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ, εκφράζοντας τα ομόθυμα αισθήματα του λαού και της νεολαίας της χώρας μας. Θεωρούμε την πρωτοβουλία αυτή ως μία συμβολή στη μεγάλη και πολυετή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους λαούς του κόσμου και τον λαό μας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξη σε έναν λαό που παλεύει για μία ελεύθερη πατρίδα».

Η απόφαση της Ένωσης των Δήμων της Αττικής απαιτεί:

Να σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα και να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Να ανοίξουν τώρα όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι, ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

Να σταματήσει η κάθε είδους στήριξη και να καταδικάσει η Ελληνική Κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ.

Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» .

Σημειώνεται ότι η ΠΕΔΑ είναι το συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί και συντονίζει τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει 66 δήμους που ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής.

Η σοβαρή αυτή εξέλιξη, έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή ανακοίνωση 9 δήμων της Αττικής, που ύστερα από δική τους πρωτοβουλία συναντήθηκαν και συμφώνησαν σε ένα αντίστοιχο κείμενο.

Συνάντηση του πρέσβη της Παλαιστίνης με εκπροσώπους 12 δήμων

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντόρχομ, συναντήθηκε χθες στην πρεσβευτική κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, με εκπροσώπους 12 δήμων της Αττικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους.

Μάλιστα, επελέγη η χθεσινή ημέρα για συμβολικούς λόγους, ώστε να συμπέσει με την κρίσιμη συνεδρίαση στον ΟΗΕ όπου η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία ανακοινώνουν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ενώ θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα με το σύνολο των εκπροσώπων των δήμων να τονίζουν ότι είναι διατεθειμένοι να δείξουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, εκφράζοντας όπως είπαν, και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών των δήμων τους.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός δικτύου δήμων που θα μπορούσαν να αδελφοποιηθούν με αντίστοιχους δήμους της Παλαιστίνης.

Ο κ. Ντόρχομ, παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους των δήμων την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τόνισε ότι καθημερινά στη Γάζα χάνουν τη ζωή του 60-100 άνθρωποι, ενώ ότι στη Δυτική Όχθη τοποθετούνται συνεχώς νέα οδοφράγματα από τον στρατό του Ισραήλ ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι. Ο Πρέσβης επεσήμανε για μία ακόμη φορά τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό και τόνισε την ανάγκη να ενταχθούν κι άλλοι δήμοι από όλη τη χώρα στην κοινή προσπάθεια αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ιερουσαλήμ είναι ιερός τόπος και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες και τόνισε ότι αυτός ο πολυθρησκευτικός της χαρακτήρας δε θα πρέπει να αμφισβητείται από καμία πλευρά.

Στη χθεσινή συνάντηση με τον πρέσβη της Παλαιστίνης Γιούσεφ Ντόρχομ συμμετείχαν εκπρόσωποι των δήμων: