Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»

«Ήταν κρίσιμο που μου είπε να πάω στον γιατρό», υπογράμμισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μιλώντας για τις κρίσιμες στιγμές και την προτροπή της συζύγου του, Ράνιας Τζίμα

Newsbomb

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μίλησε για πρώτη φορά αναφορικά με την περιπέτεια υγείας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση στεντ.

Αρχικά, είπε ότι «είναι μία φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μία κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις, λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις», μιλώντας στο MEGA.

«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι και λίγο άθικτος από τέτοια ζητήματα και δεν περνά από το μυαλό σου, λες “έχω καιρό, είμαι νέος και προσέχω σε άλλα”, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας», επεσήμανε ακόμη.

Περιγράφοντας τι συνέβη και τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ο κ. Σακελλαρίδης είπε «ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις “παίρνω το 166”. Δεν ήταν κάτι γνώριμο, αλλά θα μπορούσες να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω, αν ήθελα, να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς».

Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι «θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω; Τίποτα δεν θα είναι”. Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα», ολοκλήρωσε ο κ. Σακελλαρίδης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

15:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης: Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το «1069» δεν επιτρέπεται για όνομα μωρού στις ΗΠΑ: Η λίστα με τα 11 απαγορευμένα

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ντίνος: «Το 7ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πόκεμον» μετανάστες συλλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ - «Θα τους πιάσουμε όλους» - Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Προκαταρκτική εξέταση για τον ασφυκτικό θάνατο δύο μηνών βρέφους σε ξενοδοχείο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο «βόμβα» από τους New York Times: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατά του πατέρα του Έλον Μασκ

14:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός

14:09WHAT THE FACT

Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας με emoji; Δεν είναι πλέον ασφαλές - Το AI καραδοκεί

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων - Πότε ξεκινά η προπώληση

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ: Ξέσπασμα Λουτσέσκου - «Τρέλα στα όρια της… παράνοιας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί με DNA, δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος - Υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ