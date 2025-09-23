Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μίλησε για πρώτη φορά αναφορικά με την περιπέτεια υγείας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση στεντ.

Αρχικά, είπε ότι «είναι μία φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μία κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις, λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις», μιλώντας στο MEGA.

«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι και λίγο άθικτος από τέτοια ζητήματα και δεν περνά από το μυαλό σου, λες “έχω καιρό, είμαι νέος και προσέχω σε άλλα”, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας», επεσήμανε ακόμη.

Περιγράφοντας τι συνέβη και τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ο κ. Σακελλαρίδης είπε «ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις “παίρνω το 166”. Δεν ήταν κάτι γνώριμο, αλλά θα μπορούσες να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω, αν ήθελα, να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς».

Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι «θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω; Τίποτα δεν θα είναι”. Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα», ολοκλήρωσε ο κ. Σακελλαρίδης.

