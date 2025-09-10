Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο νοσηλεύεται από το πρωί ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έπειτα από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά την επέμβαση τοποθετήθηκαν δύο στεντ.

Ο κ. Σακελλαρίδης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους και αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο την Πέμπτη.