Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς
Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο νοσηλεύεται από το πρωί ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έπειτα από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, σύμφωνα με πληροφορίες.
Κατά την επέμβαση τοποθετήθηκαν δύο στεντ.
Ο κ. Σακελλαρίδης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους και αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο την Πέμπτη.
