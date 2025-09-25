Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είχα καμία ενημέρωση για τις καταγεγραμμένες συνομιλίες

Στην υπόθεση των υποκλοπών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναστάτωσε το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν είχε καμία απολύτως ενημέρωση για την ύπαρξη καταγεγραμμένων συνομιλιών, δηλώνοντας ότι αιφνιδιάστηκε όπως και κάθε άλλος πολίτης. Ο πρώην υπουργός εξήγησε πως η παραίτησή του ήταν μια πράξη ευθιξίας και όχι παραδοχής ευθύνης, καθώς όπως τόνισε, η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν του απέδωσε καμία κατηγορία.

Τέλος, με τις δηλώσεις του προσπάθησε να υπερασπιστεί την κυβέρνηση από πολιτικές επιθέσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» και τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη.

Ν.Λ: Είστε ένας άνθρωπος που πλήρωσε με την παραίτησή του την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχατε οποιαδήποτε ενημέρωση από οποιονδήποτε για το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί συνομιλίες σας για το θέμα αυτό;

Τ.Χ: Κατηγορηματικά σας απαντώ ότι δεν είχα καμία ενημέρωση. Αιφνιδιάστηκα κι εγώ όπως οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Πληροφορήθηκα όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Και μια και με ρωτάτε να σας πω ότι δεν μου αποδόθηκε απολύτως καμία ευθύνη ή κατηγορία από τη δικογραφία. Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας γιατί δεν ήθελα να δώσω αφορμή σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να πλήττουν την κυβέρνηση που έχει να κάνει πολύ σοβαρότερη δουλειά από αυτά για τα οποία συζητάμε.

Ν.Λ: Πάντως δεν είχατε ενημέρωση για παρακολουθήσεις και για έρευνα.

Τ.Χ: Απολύτως καμία. Το επαναλαμβάνω, κυρία Λυμπεράκη. Απολύτως καμία ενημέρωση. Αιφνιδιάστηκα κι εγώ όπως οι υπόλοιποι πολίτες.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα στο 00:14:16

Διαβάστε επίσης