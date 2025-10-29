Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη την ώρα που βρίσκονταν μέσα 6 υπάλληλοι

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης (29/10), όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, καταδικάζοντας την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, άγνωστοι πέταξαν μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο του γραφείου.

Όταν η γραμματέας του υφυπουργού αντιλήφθηκε τον καπνό, άρχισε να φωνάζει, άνοιξαν την πόρτα και προσπάθησε με άλλους υπαλλήλους να σβήσουν την φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Δείτε εικόνες:

Επίθεση στο γραφείου του Χάρη Θεοχάρη / Newsbomb

Επίθεση στο γραφείου του Χάρη Θεοχάρη / Newsbomb

Επίθεση στο γραφείου του Χάρη Θεοχάρη / Newsbomb

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της επίθεσης στο γραφείο βρίσκονταν 6 υπάλληλοι.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φλεβάρη είχε σημειωθεί δεύτερη επίθεση με χρώματα στο γραφείο του κ. Θεοχάρη.

Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη μετά την επίθεση στο γραφείο του:

