Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη την ώρα που βρίσκονταν μέσα 6 υπάλληλοι
Δεύτερη επίθεση στο γραφείο του υφυπουργού μέσα στον 2025
Άγνωστοι επιτέθηκαν στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης (29/10), όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, καταδικάζοντας την επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, άγνωστοι πέταξαν μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο του γραφείου.
Όταν η γραμματέας του υφυπουργού αντιλήφθηκε τον καπνό, άρχισε να φωνάζει, άνοιξαν την πόρτα και προσπάθησε με άλλους υπαλλήλους να σβήσουν την φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Δείτε εικόνες:
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της επίθεσης στο γραφείο βρίσκονταν 6 υπάλληλοι.
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φλεβάρη είχε σημειωθεί δεύτερη επίθεση με χρώματα στο γραφείο του κ. Θεοχάρη.
Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη μετά την επίθεση στο γραφείο του: