ΣΥΡΙΖΑ: «Ξένη προς τη δημοκρατία η επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη»

Την απόλυτη καταδίκη του για την επίθεση που έγινε στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση η Κουμουνδούρου τονίζει ότι η επίθεση «αφενός είναι ξένη προς τη δημοκρατία αφετέρου τροφοδοτεί την ατζέντα της αυταρχικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο του γραφείου του Χάρη Θεοχάρη ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες κατά στελεχών της ΝΔ, καθώς πριν λίγες ημέρες είχε υπάρξει λεκτικός προπηλακισμός και επίθεση με αυγά κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη στην Κρήτη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη η οποία αφενός είναι ξένη προς τη δημοκρατία αφετέρου τροφοδοτεί την ατζέντα της αυταρχικότητας.

Διαβάστε επίσης