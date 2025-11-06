Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

Αφορμή αποτέλεσε η κριτική του Πέτρου Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και η αναφορά του Χρήστου Γιαννούλη στα χρέη του ΠΑΣΟΚ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»
Ο Πέτρος Παππάς (αριστερά) και ο Χρήστος Γιαννούλης
Επεισόδιο σε ζωντανή μετάδοση με έντονες εκφράσεις σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Παππά, ο οποίος στο παρελθόν ανήκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή στάθηκε η κριτική του Πέτρου Παππά προς το Ινστιτούτο Τσίπρα και η αναφορά του Χρήστου Γιαννούλη στα χρέη του ΠΑΣΟΚ κατά την διάρκεια εκπομπής του meganews.

Όλα άρχισαν όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος του είπε «δεν θα κάνω διάλογο με εσάς, δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» αποκαλώντας τον «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή. Αυτό δείχνει την ποιότητά σας και το ήθος σας. Σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς. Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;», απάντησε ο κ. Παππάς συμπληρώνοντας «καλάθια» όταν ο συνομιλητής του κούνησε επιτιμητικά το κεφάλι του λέγοντας «καλά».

«Προστατέψτε με από τον κύριο Γιαννούλη», φώναζε ο κ. Παππάς προς τους παρουσιαστές. «Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια». συνέχισε σε έντονο τόνο ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας για τον συνομιλητή του ότι «πρώτα έγινε ορντινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει», απάντησε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να κλείνει τη διαμάχη λέγοντας αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ, δεν θα ερχόμουν».

