Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

Ένταση προκλήθηκε στο στούντιο του Action 24 όπου βρέθηκε καλεσμένη η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής , Αφροδίτη Λατινοπούλου το βράδυ της επετείου της εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου.

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου προτού καλησπερίσει τους τηλεθεατές με τον παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσο να αναφωνεί: «Αρχίσαμε…».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα απόσπασμα από δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για «τέσσερα πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το ελληνικό έπος του 1940».

«Λέτε ότι το ΟΧΙ το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα…», ρώτησε την κα Λατινοπούλου ο δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά: «Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο».

«Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ», επέμεινε στη συνέχεια η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη συνέχεια η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και το στο αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επισήμανε: «Δεν υπάρχει κάτι πιο αυτονόητο από το ότι είναι το ιερότερο μνημείο της πατρίδας μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το τιμάμε. Μόνο πάγκο για "μαλλί της γριάς" δεν έχουν βγάλει έξω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια της συζήτησης η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» αναφέρθηκε σε μερίδα εκπαιδευτικών που «βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών. Θα έπρεπε να απολυθούν».

«Να βγαίνουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα παιδιά μας, πληρώνονται από τους φόρους μας, και να λένε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές και δεν θα έπρεπε τα παιδιά να διδάσκονται, ούτε να φτιάχνουν ελληνικές σημαίες; Όσοι και να ήταν, θα έπρεπε να απολυθούν. Έχουν το θράσος όχι μόνο να το κάνουν μέσα στις αίθουσες, έχουν το θράσος να το κάνουν και μέσα από τα social media», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και πρόσθεσε καταλήγοντας: «έπρεπε να απολυθούν χθες, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που δεν σέβονται την σημαία μας».