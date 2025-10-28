Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

Έκρηξη της προέδρου της «Φωνής Λογικής» για τις δηλώσεις εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι παρελάσεις

Newsbomb

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένταση προκλήθηκε στο στούντιο του Action 24 όπου βρέθηκε καλεσμένη η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής , Αφροδίτη Λατινοπούλου το βράδυ της επετείου της εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου.

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου προτού καλησπερίσει τους τηλεθεατές με τον παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσο να αναφωνεί: «Αρχίσαμε…».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα απόσπασμα από δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για «τέσσερα πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το ελληνικό έπος του 1940».

«Λέτε ότι το ΟΧΙ το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα…», ρώτησε την κα Λατινοπούλου ο δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά: «Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο».

«Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ», επέμεινε στη συνέχεια η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη συνέχεια η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και το στο αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επισήμανε: «Δεν υπάρχει κάτι πιο αυτονόητο από το ότι είναι το ιερότερο μνημείο της πατρίδας μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το τιμάμε. Μόνο πάγκο για "μαλλί της γριάς" δεν έχουν βγάλει έξω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια της συζήτησης η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» αναφέρθηκε σε μερίδα εκπαιδευτικών που «βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών. Θα έπρεπε να απολυθούν».

«Να βγαίνουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα παιδιά μας, πληρώνονται από τους φόρους μας, και να λένε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές και δεν θα έπρεπε τα παιδιά να διδάσκονται, ούτε να φτιάχνουν ελληνικές σημαίες; Όσοι και να ήταν, θα έπρεπε να απολυθούν. Έχουν το θράσος όχι μόνο να το κάνουν μέσα στις αίθουσες, έχουν το θράσος να το κάνουν και μέσα από τα social media», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και πρόσθεσε καταλήγοντας: «έπρεπε να απολυθούν χθες, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που δεν σέβονται την σημαία μας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

23:24ΥΓΕΙΑ

Οι 6 καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον βήχα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Κιάμος «τρέλανε» το κοινό του Ρεθύμνου – Μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85 (τελικό): Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι»

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Πανιώνιος – Τρέντο 87-91: Ήττα των «κυανέρυθρων» στο ντεμπούτο του Ζούρου

22:54LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς αποκαλύπτει ότι έχει «σπάσει» το γυαλί στη σχέση με την κόρη του: «Ας το ξεπεράσει, αν θέλει»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

22:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή σελίδας στην Amazon: Απολύει 14.000 υπαλλήλους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κύμα ισραηλινών επιθέσεων με εντολή Νετανιάχου δοκιμάζει την εκεχειρία Βανς: Αψιμαχίες

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

20:07LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Δύο φόνοι φέρνουν σαρωτικές αποκαλύψεις

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπάει την Τζαμάικα με ριπές ανέμου 300 χλμ

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

04:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

28η Οκτωβρίου: Το συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας στον πόλεμο του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ