Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: «Η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες»

Ο Μάκης Βορίδης κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στην ακραία επίθεση βίας που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του από κουκουλοφόρους στην Κρήτη.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με το περιστατικό είπε: «ήδη έχουν υπάρξει 6 συλλήψεις και προκύπτει ότι οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό χώρο και την άκρα αριστερά. Εγώ δεν είμαι άμαθος από αυτά. Όλη την ζωή μου την έχω περάσει ευρισκόμενος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν θυμάμαι σε πόσες ομιλίες μου έχουν γίνει αντιδιαδηλώσεις. Την βία της άκρας αριστεράς την ξέρω» για να προσθέσει ωστόσο ότι η επίθεση στην Κρήτη «έχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση. Δεν ήταν ομιλία. Ήταν ιδιωτική στιγμή. Πολύ μεγάλη η ποιοτική αναβάθμιση. Και δεν ήταν μια προσωπική στιγμή με τον Μακάριο Λαζαρίδη σε μια ταβέρνα. Ήμουν με την οικογένειά μου και φιλικά ζευγάρια σε ένα εστιατόριο με άλλες οικογένειες και παιδιά. Εκσφενδόνιζαν αντικείμενα, ποτήρια, καρέκλες, μπουκάλια εκτός από αυγά. Με την κόρη μου 12 χρονών εκεί. Το λέω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να περιχαρακώσουμε όρια».

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι από την αντιπολίτευση μόνο το ΠΑΣΟΚ «έβγαλε μισή ανακοίνωση με μισή καρδιά».

«Επιστρέψτε μου όμως ένα μικρό σχόλιο: Η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο δεν είναι δωρεάν. Η τοξικότητα και μάλιστα η αδικαιολόγητη έχει συνέπειες. Έχουμε ευθύνη να στεκόμαστε στην κοινωνία και να εξηγούμε ότι δεν είμαστε εδώ εχθροί που θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις αλλά εκπροσωπούμε τους πολίτες και δεν έχουμε κανένα λόγο να αλληλοσκοτωνόμαστε. Από μια τέτοια στρατηγική κέρδος δεν θα έχουμε. Η ένταση της ρητορικής μας αντιπαράθεσης - δεν το λέω για να κατευνάσω - είμαι υπέρ της ιδεολογικής αντιπαράθεσης αλλά προσωπική στοχοποίηση δεν έχω κάνει σε κανένα. Οι αντιθέσεις μου είναι ιδεολογικές. Δεν θα απαξιώσω ή στοχοποιήσω τον συνάλδελφό μου. Το λέω γιατί έχει συνέπειες για το επίπεδο της πολιτική μας ζωής. Εγώ μαθημένος και συνηθισμένος είμαι. Το να επιβάλλεται και στην οικογένεια μια τέτοια συνθήκη επιτρέψτε μου να πω ότι παραπάει» είπε.