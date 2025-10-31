Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν έξι για την επίθεση κατά Βορίδη, μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάληψη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 31 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να εντοπιστούν και να συλληφθούν άτομα που συμμετείχαν στην άνευ προηγούμενου επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην ίδια περιοχή.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη Ευαγγελισμό, εκτιμώντας πως μέσα κοιμούνται ή κρύβονται κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια σε εστιατόριο που γευμάτιζε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο.

Στιγμιότυπο από την επίθεση εις βάρους του Μάκη Βορίδη

Μέσα στο κτήριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το cretalive.gr αναφέρουν ότι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές.

Οι πέντε συλλήψεις αφορούν άτομα, δύο κοπέλες και τρεις άνδρες, που βρέθηκαν να κοιμούνται μέσα στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, ενώ είχαμε μια ακόμα σύλληψη ατόμου, εκτός κτιρίου σε άλλο σημείο.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις τις αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον χώρο.