Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

Το Άγιον Όρος (όπου σε κάποιες μονές υπάρχει ρωσική διείσδυση) φαίνεται να μπαίνει για τα καλά στον «ανταγωνισμό» των Αμερικανών οι οποίοι συνεχίζουν τους άξονες των επισκέψεών τους, έχοντας κατανοήσει τη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική του σημασία.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως η Ουάσινγκτον παρακολουθεί και ενδιαφέρεται για το Άγιον Όρος, ενώ η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη, είχε ανοίξει την πόρτα των διπλωματικών επισκέψεων στις ιερές μονές του Άθω.

Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρέσβης είχε ανέβει στο Άγιον Όρος μαζί με τη σύζυγό του, συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Βελεσών και αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η επίσκεψη αυτή, που έγινε λίγο μετά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, θεωρήθηκε από πολλούς όχι μόνο ως προσκύνημα αλλά και ως μία κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Πριν από λίγες ημέρες, στο Άγιον Όρος βρέθηκε και ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντέρεκ Ρήγκας. Τον συνόδευαν ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης, και ο Αμερικανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Τζέισον Χάλτζερ. Οι Αμερικανοί επισκέφθηκαν τη Μονή Ξενοφώντος, τη Μονή Παντοκράτορος, τη Μονή Σταυρονικήτα και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσαν. Ο κ. Ρήγκας έχει επισκεφθεί άλλες δύο φορές το Άγιον Όρος, για το οποίο δείχνει σταθερό ενδιαφέρον, κυρίως για τη πολιτική επιρροή που μπορεί να έχει σε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη.

Η αμερικανική διπλωματία, μάλιστα, στην προσπάθειά της να περιορίσει τη ρωσική επιρροή, ασχολείται συστηματικά και τα τελευταία χρόνια με την πνευματική και γεωπολιτική σημασία του Άθω, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς πόλους του ορθόδοξου κόσμου.

Οι επισκέψεις αυτές φαίνεται να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών των ΗΠΑ με θρησκευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πυκνώνουν οι επισκέψεις, αλλά και οι ψίθυροι πως το Περιβόλι της Παναγίας θα φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

